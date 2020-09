«Nous devons parler de la vidéo, Kim», dit Kris Jenner à sa fille aînée, Kim Kardashian. Bien sûr, il voulait dire le Fuite d’une vidéo porno montrant Kim en train de coucher avec son partenaire de l’époque, Ray J. Cet enregistrement maison a rendu Kim célèbre, en suivant les traces de la sex tape 2004 1 Night in Paris avec Paris Hilton …

Le plus drôle est que Lorsqu’elle «parle de la vidéo de Kim», Kris se présente d’abord comme son manager puis dit qu’elle est sa mère: En tant que mère, je veux la tuer, mais en tant que représentante, je dois y aller … Et le garçon l’a fait. Des mois après la sortie de la vidéo de Kim, elle a été créée sur E! la première saison de Keeping Up with the Kardashians, qui est devenue l’émission de téléréalité la plus réussie de l’histoire de la télévision.

C’est pourquoi il est si surprenant qu’ils aient annoncé que après 20 saisons et 14 ans, la production prend fin. Le dernier opus, selon Variety, aura sa première au début de 2021. De là, plus de Kardashians à la télévision. « Avec beaucoup de regret dans nos cœurs, nous avons pris la décision, en tant que famille, de dire au revoir à » L’incroyable famille Kardashian « »Kim a écrit sur son compte Instagram avec près de 180 millions d’abonnés.

2007, l’année parfaite pour Kim Kardashian

Comme nous l’avons mentionné, le nom des Kardashian dans la célébrité internationale a été forgé avec le départ de la vidéo porno de Kim. C’était un succès dans son format physique, et quand il est sorti dans sa version numérique, les choses se sont mieux déroulées pour le plus grand du célèbre clan, et par conséquent, pour la famille Kardashian-Jenner.

Keeping Up with the Kardashians est sorti en 2007, une année parfaite pour la naissance d’une nouvelle célébrité réunissant le meilleur et le pire du monde de la renommée. Cette année était Le déclin émotionnel de Britney SpearsDe plus, sa sœur Jamie Lynn a annoncé qu’à 16 ans, elle était tombée enceinte. 2007 a aussi été l’année où les femmes les plus populaires (et infâmes) de l’époque étaient dans des controverses déjà fatiguées: Lindsay Lohan et son admission dans des cliniques de réadaptation, ses arrestations pour conduite en état d’ébriété et la révélation de sa dépendance sexuelle.

Et à côté, les noms de Mischa Barton (de l’OC), Nicole Richie, Paris Hilton. Ce dernier a également été déterminant pour la montée en puissance de Kim Kardashian. Quelques années plus tôt, quand Paris a pris tous les tabloïds, elle était parfois rejointe par une fille brune sur les tapis rouges. C’était Kim, sa meilleure amie, mais surtout sa consultante en mode.

En 2007, Kim était propriétaire d’un magasin de vêtements où travaillaient ses sœurs. C’est ainsi qu’il a commencé à impliquer sa famille au-delà du fait que sa mère était sa représentante. Et donc l’idée d’une émission de télé-réalité est née sur la base de la relation entre le Kardashian et son frère, le mariage de Kris avec Bruce Jenner et les deux filles qu’ils ont eues ensemble sous les noms de Kendall et Kylie.

« Rester avec les Kardashians » prend fin

Kim a annoncé la fin de l’émission de téléréalité sur son compte Instagram, dans lequel elle a posté un long message remerciant les fans, l’équipe de production et E! Divertissement pour les avoir abrités pendant 13 ans, qui deviendront 14 avec la dernière saison en 2021.

« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes, et de nombreux programmes dérivés, nous sommes plus que reconnaissants à tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes, les nombreuses relations et les enfants. Nous serons à jamais reconnaissants pour les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route.« .