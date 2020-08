Keira Knightley est le dernier acteur à assumer les fonctions de narrateur pour un court métrage d’animation relancé par les militants écologistes Extinction Rebellion.

Intitulé «Crise climatique et pourquoi nous devrions paniquer», le film, traduit en 14 langues différentes, est le deuxième d’une série de vidéos explicatives en deux parties pour Extinction Rebellion, mettant l’accent sur la crise climatique et écologique. Knightley – qui jouera la prochaine vedette et produira la série «The Essex Serpent» – explique dans le film ce qui cause le changement climatique, pourquoi les gouvernements doivent entrer en mode crise pour s’attaquer à ce problème et ce qui se passera si rien n’est fait. maintenant.

«Je veux parler en faveur de la rébellion d’extinction», a déclaré Knightley. «Prêter ma voix à la question la plus urgente de notre temps me semble être la bonne façon de prendre position, dans l’espoir que nous pourrons laisser un monde dans lequel il vaut la peine de vivre pour nos enfants.»

«Le changement climatique et la crise écologique sont les deux faces du même problème. Cette animation explique l’aspect du changement climatique d’une manière simple – bien que le message soit horrible à entendre », a ajouté Knightley.

Le film est écrit, réalisé et animé par Miritte Ben Yitzchak.

La première partie du film, «Extinction Emergency, and Why We Must Act Now», exprimée par l’acteur de «Moonlight» Naomie Harris et écrite par Brian Eno, résume la perte de biodiversité de la planète, le consumérisme galopant et la crise écologique qui nous attend maintenant, et comment les conséquences affecteront des millions de vies dans le monde.

D’autres courts métrages sortis par Extinction Rebellion incluent l’action en direct «Guardians of Life», avec Joaquin Phoenix, Adria Arjona, Oona Chaplin, Rosario Dawson, Albert Hammond Jr., Q’orianka Kilcher et Matthew Modine; et l’animation «The Gigantic Change», mettant en vedette les voix de Whoopi Goldberg et Livia Nelson.

La prochaine manifestation britannique d’Extinction Rebellion est prévue pour le 1er septembre, lorsque le Parlement britannique reviendra après les vacances d’été.