Kendrick Lamar a été nommé défendeur dans un procès pour droit d’auteur concernant sa chanson de 2017 «Loyalty», mettant en vedette Rihanna, comme le souligne Music Business Worldwide. Le procès a été déposé le vendredi 21 août devant un tribunal fédéral de Californie par le producteur de musique Terrance Hayes. Hayes a allégué que la production de «LOYALTY». a été retiré de sa propre piste de 2011 intitulée «Loyalty». Les autres personnes citées comme défendeurs dans le procès sont le producteur Terrace Martin, le contributeur de To Pimp a Butterfly Josef Leimberg et Top Dawg Entertainment.

Selon la plainte, Hayes et Martin partageaient un collaborateur mutuel à Leimberg. Hayes affirme qu’il a écrit sa propre chanson intitulée «Loyalty» en 2011 et, la même année, a enregistré la chanson avec Leimberg et a gardé la session du projet sur l’ordinateur de Leimberg. Le procès allègue que Martin a eu accès à deux des morceaux de Hayes – le « Loyalty » original de 2011 et un remix qui a été produit en 2016 – via l’ordinateur de Leimberg, et que DAMN de Kendrick Lamar. piste « copié toute la composition, y compris le titre, la mélodie, l’harmonie et le rythme » de l’œuvre de Hayes. La plainte allègue également que Martin a pris la piste de Hayes et « l’a ralentie à l’aide d’un synthétiseur et l’a combinée avec un autre échantillon pour masquer la copie » sur « LOYALTY ».

Hayes recherche tous les bénéfices de la «FIDÉLITÉ» de Kendrick, en plus de l’équivalent de «toutes les pertes

du demandeur »résultant de la contrefaçon et« de tout autre avantage monétaire obtenu par les défendeurs du fait de leur violation, la somme exacte à prouver au moment du procès », en plus des frais juridiques. Trouvez la plainte complète ci-dessous. Pitchfork a contacté les représentants de Kendrick Lamar pour obtenir leurs commentaires. Un représentant de Terrace Martin n’a fait aucun commentaire.