Parfois, vous n’obtenez pas ce pour quoi vous vous êtes inscrit. Ou du moins, cela semble être le cas en ce qui concerne Death on the Nile. Meurtre sur l’Orient Express était l’un de ces films qui rapportaient beaucoup plus d’argent que prévu. Ce box-office, combiné au succès fulgurant de Knives Out, signifiait que le public était plongé dans les mystères du meurtre à l’ancienne. Ils n’ont pas beaucoup plus de vieille école que Death on the Nile, mais on pourrait penser qu’un film impliquant le Nil signifierait tourner en Egypte, mais il s’avère que ce n’est pas le cas selon de nouvelles interviews sur Total Film.

« Je suis encore assez endolorie de se voir vendre une fausse facture que nous allions tourner en fait en Egypte », dit Armie Hammer. « Ensuite, il a déménagé au Maroc, et je me suis dit » Hé, c’est toujours cool « . Et puis il a déménagé à Longcross [studios in Surrey], et j’étais comme … ‘Attendez une seconde – c’est Death On The Nile! Nous avons besoin de soleil! ‘ »

Gal Gadot dans le rôle de Linnet Ridgeway et Armie Hammer dans le rôle de Simon Doyle dans LA MORT SUR LE NIL des studios du 20e siècle, un thriller-mystère réalisé par Kenneth Branagh basé sur le roman d’Agatha Christie en 1937. Photo par Rob Youngson. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous les droits sont réservés.

Réalisateur Kenneth Branagh a parlé d’apporter les paillettes et le glamour de quelque chose comme Death on the Nile sur grand écran, mais aussi de recréer des endroits dans des endroits comme l’Angleterre pour le tournage.

«Vous devez livrer, je pense, sur ces films», se dit Branagh au téléphone par une soirée venteuse et pluvieuse. « Nous avons en quelque sorte passé un contrat avec le public pour les emporter. Et en particulier dans le monde dans lequel nous vivons, des vacances cinématographiques sont, je pense, quelque chose que les gens pourraient vraiment apprécier: s’échapper dans un paysage incroyable. Nous avons visité la vraie Egypte, mais nous avons également recréé le temple d’Abou Simbel à sa hauteur de 150 pieds. Nous avons construit un bateau à vapeur Karnak Nile absolument énorme. Nous avons construit un énorme réservoir d’eau pour qu’il puisse s’asseoir et flotter, afin que nous puissions avoir de l’eau réelle, un vrai bateau, de vraies personnes, et… »il rit,« de temps en temps, en Angleterre, du vrai soleil ».

Gal Gadot dans le rôle de Linnet Ridgeway et Armie Hammer dans le rôle de Simon Doyle dans LA MORT SUR LE NIL des studios du 20e siècle, un thriller-mystère réalisé par Kenneth Branagh basé sur le roman d’Agatha Christie en 1937. Photo par Rob Youngson. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous les droits sont réservés.

L’état de l’industrie cinématographique est encore un peu désordonné ces jours-ci, nous ne savons donc pas vraiment si Death on the Nile va sortir en octobre. Pour le moment, Disney et les studios du 20e siècle semblent désireux de sortir le film, mais cela pourrait beaucoup changer dans les prochains jours. L’état du box-office en octobre déterminera probablement si nous verrons ou non des sorties en novembre ou en décembre. Alors portez votre masque stupide, restez à la maison, à distance sociale et ne soyez pas un idiot effrayant.

Death on the Nile, réalisé par Kenneth Branagh, étoiles Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders, et Russell Brand. Il est prévu de sortir le 9 octobre.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Kaitlyn Booth

Kaitlyn est la rédactrice en chef de Bleeding Cool. Elle aime les films, la télévision et les bandes dessinées. Elle est membre de l’UFCA et du GALECA. Féministe. Écrivain. Intello. Suivez-la sur Twitter @katiesmovies et @safaiagem sur instagram. Elle est également co-animatrice du podcast The Nerd Dome. Écoutez-le sur http://www.nerddomepodcast.com

twitter facebook carré instagram globe