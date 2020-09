Kevin Dobson, un acteur connu pour ses rôles principaux dans les émissions de CBS «Kojak» et «Knots Landing», est décédé dimanche. Il avait 77 ans.

Le United Veterans Council du comté de San Joaquin a annoncé la mort de Dobson lundi après-midi. Il a été un ancien président de l’organisation.

Ancien soldat de l’armée et chef d’orchestre de Long Island Rail Road, Dobson a commencé sa carrière d’acteur à la fin des années 1960, apparaissant pour la première fois dans des émissions comme «One Life to Live», «The Doctors», «The Mod Squad», «Emergency!» et «Cannon». Son premier rôle majeur est venu sur «Kojak», où il a joué le détective Bobby Crocker, le rôle principal de la star opposée Telly Savalas en tant que lieutenant Theo Kojak. L’émission a été diffusée pendant cinq saisons sur CBS de 1973 à 1978, et Dobson a retrouvé le casting pour le téléfilm de 1990 «Kojak: c’est toujours quelque chose».

Dobson a rejoint le casting du feuilleton «Knots Landing» aux heures de grande écoute au cours de sa quatrième saison en 1982. Il a joué Marion Patrick «Mack» MacKenzie, l’intérêt amoureux et futur mari du personnage de la star Michele Lee Karen MacKenzie. Il était l’un des principaux acteurs de la série jusqu’à son annulation en 1993 après 14 saisons. Lui et le casting se sont réunis pour une mini-série intitulée «Knots Landing: Back to the Cul-De-Sac» en 1997. Pour son rôle, il a remporté cinq Soap Opera Digest Awards tout au long de sa carrière.

Il est apparu dans plusieurs autres feuilletons, comme «The Bold and the Beautiful» en tant que juge Devin Owens de 2006 à 2007 et «Days of Our Lives» en tant que Mickey Horton en 2008. Ses autres crédits incluent «House of Lies», «Hawaii Five -0 »et« Gestion de la colère ».

Dobson laisse dans le deuil sa femme Susan et leurs trois enfants.