Kevin Love est un joueur qui n’a peut-être pas obtenu suffisamment de crédit tout au long de sa carrière en NBA. Il était une grande raison pour laquelle les Cavaliers de Cleveland sont allés à plusieurs finales de la NBA, et il a été crucial pour les Cavaliers remportant un championnat de la NBA en 2016. Alors que Love était la troisième étoile des trois grands des Cavs qui se composaient de lui-même, LeBron James, et Kyrie Irving, il est désormais le seul de ces trois à jouer encore pour les Cavaliers.

L’amour était certainement une bête avant de rejoindre les Cavaliers. Cependant, il vient d’admettre qu’il a dû changer complètement de jeu pour réussir avec James et Irving à Cleveland.

Kevin Love était une troisième étoile pour les Cavs après avoir dominé les Timberwolves

Kevin Love (à partir de la gauche) et LeBron James des Cleveland Cavaliers en seconde période lors du troisième match de la finale de la Conférence Est de la NBA 2017. | Jason Miller / .

L’amour est allé aux Memphis Grizzlies avec le cinquième choix au total lors du repêchage 2008 de la NBA. Il a ensuite été échangé aux Timberwolves du Minnesota, et a finalement été dominant dans le Minnesota.

Après quelques saisons décentes pour commencer sa carrière, Love est devenu un All-Star en 2010-11. Il a marqué en moyenne 20,2 points par match cette saison et a mené la NBA en rebonds par match avec 15,2. Love a ensuite continué à s’améliorer les années suivantes, avec une moyenne de 26 points par match et plus de 12 rebonds lors des saisons 2011-12 et 2013-14 avec les Timberwolves.

Cependant, à l’été 2014, les Timberwolves ont échangé Love aux Cavaliers de Cleveland, alors que Love faisait équipe avec LeBron James et Kyrie Irving. Au cours des quatre années suivantes, les chiffres de Love ont pris un coup car il n’était plus la star principale, mais les Cavaliers ont eu beaucoup de succès.

Au cours des quatre saisons qu’il a jouées avec James, Love a en moyenne 17,1 points par match et 10 rebonds. Cependant, les Cavaliers ont fait quatre apparitions consécutives en finale de la NBA au cours de ces années et ont remporté la finale de la NBA en 2016.

James et Irving étaient aussi incroyables pendant ces saisons. James a en moyenne 26,1 points par match, huit passes et 7,7 rebonds au cours de ces quatre années. Irving, en revanche, a récolté en moyenne 22,4 points par match et 5,3 passes décisives au cours des trois saisons qu’il a jouées avec les Cavaliers pendant cette période. L’amour n’était clairement pas le meilleur gars pendant ces saisons.

L’amour a dû changer complètement pour jouer avec James et Irving

Love est récemment allé sur le podcast The Old Man and The Three de JJ Redick, et il a discuté de ce que c’était que de devenir la troisième star d’une équipe de la NBA.

«Je devais vraiment transformer mon corps en un peu plus léger», a déclaré Love. «Mais aussi, j’étais comme:‘ OK, je vais devoir tourner beaucoup de trois. Je vais devoir changer complètement mon jeu. »… À l’époque, c’était probablement plus de 20 ans de basket-ball organisé, d’avoir un père et d’avoir un professeur qui me dit:« OK, nous jouons de l’intérieur -en dehors.’ »

Il a ajouté: «Pour moi, c’était un ajustement vraiment difficile.»

Love a ensuite expliqué comment, étant la troisième étoile, il avait pris le plus de chaleur.

«Je suis passé du statut de joueur All-NBA, All-Star à celui de troisième option, et je me dis:« Oh, j’ai regardé [Chris] Bosh, je l’ai observé de très près. »Qui n’a pas regardé ces équipes de Miami? « Mais peut-être que je peux apprendre quelque chose de lui. » Mais c’était juste, chaque équipe a une composition différente « , a déclaré Love. «Ce fut une période d’ajustement pour moi, de passer d’un gars qui a tiré près de 20 coups par match … à être ensuite relégué en tant que tireur à 3 points.

Bien qu’il ait dû changer complètement son jeu, Love a finalement déclaré qu’il ne le changerait pas pour le monde. Il a pu jouer pour des championnats avec deux joueurs incroyables.

Peut-il aider les Cleveland Cavaliers à redevenir une équipe gagnante?

Les Cavaliers ont finalement échangé Kyrie Irving en août 2017 et LeBron James a signé avec les LA Lakers à l’été 2018.

Depuis le départ de James, Love et les Cavaliers ont lutté. Il n’a disputé que 22 matchs en 2018-19 et a récolté en moyenne 17 points par match et 10,9 rebonds. Les Cavaliers sont finalement allés 19-63 cette saison. Cette année, avant que la NBA ne suspende sa saison, Love totalisait en moyenne 17,6 points par match et 9,8 rebonds. Les Cavaliers sont allés 19-46.

Cependant, ils pourraient s’améliorer considérablement en 2020-2021. Les Cavs ont échangé contre Andre Drummond environ un mois avant que la ligue ne suspende sa saison, et ils ont le cinquième choix au total lors du repêchage de la NBA 2020.

Si Love et Drummond peuvent être des pièces précieuses dans la peinture pour les Cavs et peuvent mener efficacement les jeunes gars, alors les Cavaliers ont certainement une chance de revenir pour gagner des matchs de basket-ball en 2020-2021.

