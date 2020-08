Kevin Mayer a démissionné de son poste de PDG de TikTok, quelques mois à peine après avoir pris le poste et après les récentes pressions du président Trump sur la sécurité de l’application, a confirmé Variety.

Mayer a envoyé une lettre aux employés de TikTok et ByteDance mercredi soir, annonçant sa décision.

«Au cours des dernières semaines, alors que l’environnement politique a radicalement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce que les changements structurels de l’entreprise exigeront et ce que cela signifie pour le rôle mondial pour lequel je me suis engagé. Dans ce contexte, et comme nous prévoyons de parvenir à une résolution très prochainement, c’est le cœur lourd que je tenais à vous faire savoir à tous que j’ai décidé de quitter l’entreprise », a déclaré Mayer dans la lettre. «Je comprends que le rôle pour lequel je me suis inscrit – y compris la gestion de TikTok à l’échelle mondiale – sera très différent à la suite de l’action de l’administration américaine pour pousser à la liquidation de l’activité américaine.»

La sortie de Mayer intervient quelques semaines à peine après que le président Trump a signé un décret interdisant TikTok à moins que sa société mère ByteDance ne vende ses actifs américains à une société américaine dans les 90 jours. Microsoft est en pourparlers pour acheter l’application vidéo de forme courte, tandis que d’autres acheteurs américains qui seraient intéressés incluent Twitter et le géant du logiciel Oracle.

Avant de rejoindre TikTok en mai, Mayer était le président de The Walt Disney Company de la division directe aux consommateurs et internationale. Il était auparavant vice-président exécutif senior et directeur de la stratégie de Disney.

«Nous apprécions que la dynamique politique des derniers mois ait considérablement changé la portée du rôle de Kevin et respectons pleinement sa décision», a déclaré TikTok à Variety. «Nous le remercions pour son temps au sein de l’entreprise et lui souhaitons bonne chance.»

Lisez la lettre de Mayer ci-dessous.

Au cours des dernières semaines, alors que l’environnement politique a radicalement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce que les changements structurels de l’entreprise exigeront et ce que cela signifie pour le rôle mondial pour lequel je me suis engagé. Dans ce contexte, et comme nous comptons parvenir à une résolution très prochainement, c’est le cœur lourd que je tenais à vous faire savoir à tous que j’ai décidé de quitter l’entreprise.

Je veux être clair que cette décision n’a rien à voir avec l’entreprise, ce que je vois pour notre avenir ou la croyance que j’ai en ce que nous construisons. Yiming comprend ma décision et je le remercie pour son soutien à ce sujet.

Alors que nous nous tournons vers la prochaine phase de cette entreprise, il ne fait aucun doute que l’avenir est incroyablement brillant. Pour nos utilisateurs, tout changement structurel potentiel ne devrait pas affecter leur expérience et je crois fermement que notre communauté sera plus créative et diversifiée que jamais. La plateforme continuera de fournir à notre communauté mondiale une expérience incroyable et intégrée comme elle le fait aujourd’hui. De même, du point de vue des employés, je crois que la grande majorité du travail restera inchangée.