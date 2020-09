Khloé Kardashian montre ses courbes dans un maillot de bain vert menthe, phénoménal! | AP

La mondaine Khloé Kardashian ne cesse d’étonner ses adeptes avec sa silhouette incroyable, qu’elle aime exhiber chaque fois qu’elle le peut dans n’importe quel type de vêtement, car il ne fait aucun doute qu’elle a des courbes voluptueuses.

Khloé Kardashian a une nouvelle fois ravi ses millions de fans sur les réseaux sociaux en partageant une photo montrant une Maillot de bain une pièce qui met parfaitement en valeur votre silhouette.

De cette façon, Khloé Kardashian a montré sa taille minuscule et ses grandes jambes toniques avec un maillot de bain sensuel couleur menthe.

Il est à noter que Khloé transformé son corps radicalement et au fil des ans, son style a également complètement changé et est désormais unique, alors maintenant elle n’a plus peur de montrer sa silhouette dans n’importe quel type de tenue, même si cela semble très risqué, très juste ou peu.

Nul doute qu’à 36 ans, la mannequin aussi est à son meilleur tout en profitant de sa belle facette de mère, de son succès en tant que femme d’affaires et, bien sûr, de sa silhouette enviable.

Désormais, la célèbre montre à quel point elle a confiance en elle en montrant sa taille de guêpe dans divers maillots de bain, que ce soit dans la piscine ou sur la plage.

À cette occasion, la sœur de Kim Kardashian pose dans un maillot de bain une pièce couleur menthe debout sur le bord de mer et associée à des lunettes de soleil et ses cheveux blonds.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTOGRAPHIE DE KHLOÉ.

Flashback sur le moment où je me suis distancé avant de savoir que je devais le faire », a écrit Khloe dans le post.

Il est à noter que ces derniers mois, Khloé et le reste du clan Kardashian sont restés chez eux en raison de la pandémie, cependant, après avoir été autorisé à partir un peu plus pour aller vers le monde extérieur, la famille en a profité. pour profiter un peu à l’extérieur de chez vous.

Comme prévu, et comme toutes ses photographies, celle-ci a rapidement attiré l’attention de ses millions de followers qui ont presque immédiatement pris la parole sur le réseau social pour donner leur réaction à la publication et bien qu’elle ait été partagée le 10 avril, elle continue provoquant une grande fascination parmi ses fans et jusqu’à présent, il a plus d’un million et demi de likes et des milliers de commentaires.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Je t’aime tellement »,« quel beau corps »,« tu as été une inspiration »,« j’aime cette couleur en toi »,« PRÉCIEUX »,« je t’aime »sont quelques-uns des commentaires qu’elle a reçus dans la publication.

La présentatrice de télévision a également montré à quel point elle l’appréciait Nouvelle apparence, Eh bien, il a eu un changement radical après sa séparation avec Tristan Thompson, qui était infidèle avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Et de cette façon, à travers diverses publications sur son compte Instagram officiel, la mondaine a clairement indiqué qu’une formation constante était la clé pour atteindre cette nouvelle version d’elle-même, puisqu’elle peut constamment être vue dans le gymnase pour accomplir avec leurs routines.

D’un autre côté, Khloé Kardashian a lancé il y a quelques mois sa nouvelle ligne de maillots de bain et a posé avec plusieurs d’entre eux pour les promouvoir uniquement comme elle sait le faire.

Il est à noter que Khloé est tout aussi populaire que toutes ses autres sœurs, elle est un mannequin et une femme d’affaires renommée dont l’image a subi des changements importants grâce aux chirurgies esthétiques, cependant, elle est la plus physiquement différente de ses sœurs puisqu’elle est notablement plus grande et son apparence est beaucoup plus caucasienne que ses frères et sœurs.

Vous pouvez aussi lire: Khloé Kardashian fait un autre impact avec un petit maillot de bain noir