Interview CS: Kid Cudi parle de Bill et Ted face à la musique

Orion Pictures a donné à ComingSoon.net la chance de discuter avec Kid Cudi de son rôle dans Dean Parisot Bill et Ted affrontent la musique et comment le musicien / acteur s’est impliqué dans le threequel. Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous et cliquer ici pour acheter Bill et Ted affrontent la musique!

CONNEXES: Interview CS: le réalisateur Dean Parisot sur Bill et Ted font face à la musique

Bill et Ted affrontent la musique se concentre sur Bill S. Preston (Winter) et Ted «Theodore» Logan (Reeves), qui sont maintenant pères et n’ont pas encore accompli leur destin de rock’n’roll. Leur vie change lorsqu’ils reçoivent la visite d’un messager du futur qui les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons.

Cliquez ici pour posséder L’excellente aventure de Bill et Ted!

Cliquez ici pour posséder Le faux voyage de Bill et Ted!

Reeves Winter et Reeves sont Samara Weaving (Prêt pas prêt) et Brigette Lundy-Paine (Atypique) en tant que filles de Bill et Ted, respectivement. Le film mettra également en vedette Anthony Carrigan (Barry), Jillian Bell (Bourreaux de travail), Kristen Schall (Histoire de jouets 4), Holland Taylor (Gloria Bell), Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays et Beck Bennet. William Sadler devrait également reprendre son rôle de Death aux côtés des retours de la franchise Amy Stoch et Hal London Jr. Newcomer.

CONNEXES: Bill et Ted font face à la revue musicale: la nostalgie et le plaisir l’emportent sur la prévisibilité

ComingSoon.net: C’est une franchise tellement emblématique à laquelle faire partie. Comment est née votre implication dans ce film? Parce que je veux dire, ils ont eu tellement de vrais musiciens dans le passé, mais comment en êtes-vous venu à faire partie de celui-ci?

Kid Cudi: Eh bien, grand fan de «Bill & Ted» depuis que je suis enfant. J’ai vu les films quand j’avais sept ans et je suis devenu obsédé. Et vers 2013, j’avais lu quelque chose qu’ils prévoyaient une suite et qu’ils travaillaient sur ce projet. Et j’étais comme, j’ai appelé mon agent et j’étais comme, yo – enfin, en fait, non. C’est avant que j’appelle mon agent. Je venais d’en entendre parler et j’étais comme, yo, c’est vraiment cool. Cela semble vraiment cool. Comme si je devais trouver comment faire partie de ça quand il s’agit de la vie, tu sais?

Donc un jour, 2013, la même année, je suis tombé sur Alex Winter à Soho House à LA. Je panique et je lui dis à quel point je suis fan et lui dis que j’ai entendu dire qu’ils sont en train de faire un nouveau film et s’il avait besoin de quelque chose de moi – de la musique, peu importe, j’aimerais en faire partie. Il a dit, bien sûr. Nous avons échangé des numéros. Je lui ai en fait envoyé de la musique. Et c’était il y a des années, mec. Et je suppose qu’ils avaient travaillé dessus tout ce temps, mais je n’en avais rien entendu depuis des années. Et puis, quand j’ai vu cette annonce que les gars avaient faite, j’ai contacté mon agent et je me suis dit, yo, c’est quelque chose que je poursuis depuis des années. J’ai rencontré Alex Winter à Soho House. Il me connaît. Dites-leur simplement que je suis totalement intéressé à faire partie de ce film de quelque manière, forme ou forme, non? Alors elle a tendu la main. Je suis désolé que ce soit une si longue histoire.

CS: Non, j’adore ça. Allez tout dire.

Cudi: Alors à ce moment-là, mon agent Karina Manashil, elle tend la main et juste pour voir s’il y a un rôle dans le film pour moi et voir si je pourrais en faire partie d’une manière ou d’une autre. Et je suppose qu’à l’époque, ils n’avaient rien. Ils étaient toujours en train de le développer et ils ont dit qu’ils nous répondraient et nous feraient savoir si quelque chose se produisait. Alors j’ai dit, peut-être que quelques semaines se sont écoulées, puis ils ont contacté Karina et ont dit, en fait, nous pensons que nous avons un rôle vraiment dope que nous pensons que Scott pourrait jouer, vous savez? Et nous allons vous envoyer le script et nous dire ce que vous en pensez.

CS: Ouais.

Cudi: Alors Karina, elle m’appelle et elle me dit tout ça. Je panique parce que je suis comme, putain de merde, je suis sur le point d’obtenir un script. Comme ça, c’est fou. Parce que dans mon esprit, je suis juste comme, à quoi ressemblent-ils? Comment est le tout – quel est le problème, vous savez? Et je reçois le script. Je l’ai lu en moins d’une heure. Je suis comme, totalement comme, je dois être dans ce film. Je dois être dans ce film d’une manière ou d’une autre. Je dois jouer ce rôle. La partie qu’ils avaient écrite dans le film pour moi était – enfin, pas pour moi à l’époque, c’était juste, ils n’avaient pas de nom dans le personnage du rôle. Mais comme, j’ai vu que je pouvais le faire, non? J’étais comme, il n’y a personne sur la planète qui pourrait jouer ce rôle à part moi. C’est le destin. Ce sont les étoiles qui s’alignent. C’est parfait, non?

Alors j’ai frappé Karina. Je lui ai dit que j’étais comme, je dois faire partie de ça. Dites-leur que je suis totalement dedans. Qui dois-je rencontrer? Je suis en panne, non? Alors j’ai rencontré Dean, le directeur. Je suis allé chez lui. Nous nous sommes assis, nous avons parlé. Nous nous sommes bien entendus, vous savez? Et la prochaine chose que je sais, il m’a demandé si je voulais venir rejoindre un jour plus tard, vous savez? Nous avons eu l’offre. Donc, littéralement comme si tout était, vous savez, le destin, et tout ce qui se passait, les étoiles s’alignant et étant juste comme, le bon moment et le bon moment, vous savez, et tout fonctionne bien. Et c’est une autre de ces choses où je peux honnêtement dire que c’est un rêve devenu réalité de pouvoir être dans un film «Bill & Ted». Comme si cette merde était comme, tout le temps que j’étais sur le plateau, j’étais en train de paniquer. Comme si j’étais comme, avoir une expérience hors du corps, comme une merde sacrée. Je suis ici. Je dois être dans cette scène, je dois être concentré, mais c’est difficile pour moi de me concentrer parce que je regarde Alex Winter et Keanu Reeves jouer ces personnages 30 ans plus tard. C’est putain de sauvage, tu sais?

CS: Ouais.

Cudi: Voilà donc mon histoire.

CS: C’est une histoire géniale. Je veux dire, c’était sauvage juste pour moi de les regarder revenir dans ces personnages. Donc, puisque vous avez mentionné que c’était un personnage que vous saviez que vous pouviez affronter et que vous vouliez jouer, est-ce que c’était comme un musicien actuel, comment c’était écrit? Ou en discutant avec Dean et avec les scénaristes, avez-vous décidé que ce soit vous-même?

Cudi: Eh bien, je pense qu’il a été écrit comme un musicien déjà établi. C’est ce qu’ils voulaient.

CS: D’accord.

Cudi: Donc ça va parfaitement. Et vous savez, c’était l’une des premières choses qu’ils m’ont dit, c’était comme, nous voulons que vous jouiez vous-même, mais avec une petite torsion, vous savez? Et j’aime ça, tu sais? Et j’ai pu jouer moi-même dans des films auparavant et c’est toujours différent. Et parfois, il peut être difficile, vous savez, de jouer vous-même, parce que c’est comme, à quoi ressemble mon personnage de fiction à l’écran? Quelle est la différence entre le vrai Kid Cudi et ce film Kid Cudi, vous savez? Mais celui-ci ressemblait beaucoup, tout d’abord, au fait que je suis fan de la franchise, il était vraiment facile pour moi de plonger. Et j’ai un peu aimé ça – vous avez vu le film, non?

CS: Oui, oui.

Cudi: Alors oui, j’ai un peu aimé le fait que je sois comme, pour le trajet et je suis totalement comme, oh, je sais ce que c’est. Comme peut-être que c’est ceci et c’est – et je ne suis pas comme, trop paniqué, alors c’est un peu comme, que diable se passe-t-il? Je pensais que tout était dope parce qu’au début, j’ai demandé à Dean. J’étais comme, a-t-il peur? Comme si je paniquais, tu sais? Il est comme, non, non, il va juste avec, vous savez? Alors j’étais comme, d’accord. Il va juste avec. Je suis avec.

CS: Donc je veux dire, il va avec et il semble être assez bien informé sur une grande partie de la science derrière tout. Êtes-vous – étiez-vous assez familier avec une grande partie de la science du voyage dans le temps avant? Ou est-ce que beaucoup de cela vient du genre, du scénario et de la recherche après avoir obtenu le rôle?

Cudi: Ouais, c’était surtout comme si nous avions un physicien quantique sur le plateau, et il a pratiquement essayé de briser les lignes et il m’a expliqué ce que je disais réellement.

CS: D’accord.

Cudi: Et je pense que peut-être 10% de cela avait du sens pour moi. Mais non, c’était vraiment – tout dans le script, c’était comme de vraies choses. Ce n’était pas quelque chose que les écrivains venaient d’inventer. C’était une vraie science dans l’histoire. Et donc, il y avait beaucoup, vous savez, d’informations que le physicien quantique me donnait sur comme, vous savez, juste le voyage dans le temps et ce qui doit se passer et toutes ces choses et tout ce jargon scientifique qui était comme, faire mon l’esprit fondre. Mais non, c’était cool, mec. C’était cool.

CS: Donc, je veux dire, vous avez parlé un peu des défis de jouer vous-même dans différents rôles ou différents films. Mais quel est selon vous votre plus grand défi créatif en vous présentant dans celui-ci?

Cudi: Je dirais que ça aurait probablement été le truc de la physique quantique parce que les lignes étaient tellement – vous savez, personne ne parle vraiment de cette façon, vous savez? À moins que vous ne soyez un physicien quantique, vous savez?

CS: C’est vrai.

Cudi: Donc c’était le premier jour où je me suis dit, un peu comme, c’était intense parce que j’avais juste du mal à faire sortir les mots, tu sais? Mais après le premier jour, j’avais un rythme et tout allait bien. C’était cool après ça. Mais le premier jour, j’ai eu ce genre de lignes étranges et vous savez, c’était un peu comme l’une de ces choses que je viens de réaliser, parce que je n’ai jamais vu cela m’est arrivé auparavant dans ma carrière, où comme, Je lisais des lignes et c’était difficile pour moi de les traiter. Parce que la moitié du temps, c’est comme, vous savez, je ne sais pas ce que je dis nécessairement, vous savez? Mais ils avaient comme, Dean, Ed, ces gars-là étaient sur le plateau pour m’entraîner, me guider à travers tout, tu sais? Je n’étais donc pas complètement dans le noir. Et après le premier jour, comme si j’avais mon rythme et qu’on décollait de là, tu sais?

CS: C’est bien. C’est bien que vous ayez cette bonne attitude de collaboration sur le plateau avec tout le monde. Comment était-ce alors de construire – je veux dire, vous n’avez qu’une poignée de scènes avec tout le monde, mais comment était-ce de construire ce rapport avec tous vos collègues avant que la caméra ne commence à tourner?

Cudi: Oh c’était super, mec. Comme tout le monde était si cool et c’est le truc. C’est comme si j’ai été béni que chaque set sur lequel j’ai joué ait été plein d’amour et que tout le monde soit cool et ancré et qu’il n’y ait pas d’ego. Et c’est exactement à quoi ressemblait cet ensemble, vous savez? Tout le monde était cool et froid et ils faisaient ça – parce qu’il faisait tellement chaud là-bas – ils fabriquaient ces petits trucs glacés, de la glace pilée, comme des cônes ou autre chose.

CS: Ouais.

Cudi: Et nous augmentions ces choses. Cette merde était sympa. J’étais comme, je me sens gâté. J’étais comme, c’est putain de cool… Mais oui, mec, on s’entendait tous très bien, et oui, je parle toujours à Sam, Bridget. Je parle à Alex. Tu sais, je reste en contact avec eux, tu sais?

CS: C’est génial. Alors, avez-vous trouvé que vous deviez jouer un peu avec votre personnage dans certaines prises, faire un peu d’improvisation ici ou là?

Cudi: Ouais absolument.

CS: Ouais?

Cudi: Ouais, je pense que Dean a vu que je pouvais le faire et il s’est penché là-dessus, tu sais? Et je n’ai pas vu le film, donc je ne sais pas ce qu’il a utilisé. Ce sera donc passionnant à voir. Mais oui, il y a eu quelques moments où il était juste comme, s’amuser avec ça, tu sais? C’est ce qui se passe et il suffit de trouver quelque chose, de le faire.

CS: Bien.

Cudi: Et j’aime quand les réalisateurs me donnent cette liberté.

CS: Oui, c’est bien quand vous avez cette relation sur le plateau avec eux. Donc je veux dire, puisque vous avez mentionné que vous ne l’aviez pas encore vu, ce n’était censé être que des cinémas, mais maintenant avec tout ce qui se passe, il y a cette version hybride. Qu’avez-vous ressenti en entendant cette nouvelle, qu’il allait obtenir cette sortie numérique simultanée en salle?

Cudi: Cela m’a fait du bien que les pouvoirs en place réfléchissent à la situation appropriée, vous savez, pour que les gens puissent regarder cela en toute sécurité. Et cela donne en quelque sorte la possibilité aux gens si vous voulez aller au théâtre, vous pouvez y aller aussi. Mais c’est vraiment comme si j’ai encouragé tout le monde à rester à la maison. C’est vraiment ce que je vais faire, parce que j’aime généralement louer les salles et regarder les films avec mes fans, vous savez? Et c’est dommage que je ne puisse pas faire ça. C’était quelque chose que j’avais l’intention de faire. Mais vous savez, nous allons faire quelque chose, où je regarde le film avec les fans et je vais juste en direct tweet ou quelque chose comme ça. Mais oui, je pense que ça va être dope. Je pense que nous allons avoir beaucoup plus d’yeux, en fait, que nous n’en aurions eu s’il avait une sortie en salles, je pense.

CS: Je ne pourrais pas être plus d’accord. Je pense que la sortie simultanée va attirer beaucoup plus de téléspectateurs, et je pense qu’ils vont s’amuser comme moi. J’ai vraiment fait. J’ai passé un super moment avec ça.

Cudi: Agréable.

CS: Merci beaucoup d’avoir pris le temps de discuter avec moi, mec. Je l’apprécie beaucoup.

Cudi: Aucun problème.

CS: Je me suis aussi amusé à vous voir dans le film. Quand vous abordiez le sujet de la science, même mon esprit fondait. J’étais comme, oh.

Cudi: Oh mec, c’est tellement génial de t’entendre parler de ça, comme si je n’avais pas envie de le voir. Je voulais en quelque sorte aimer, en faire un peu l’expérience avec les fans, quand il sortira. Mais non, c’est excitant de savoir que vous l’avez vu, et c’est dope. C’est gentil.

CS: Je pense que vous en aurez une explosion, comme tout le monde le fera.

Cudi: Oh dope, dope, dope. Merci mec.