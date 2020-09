Thriller, “Kidnapped” est sur le point de conclure l’un des derniers films en production en Australie, à la suite des perturbations causées par le coronavirus et les restrictions de séjour à la maison.

La production est maintenant en cours dans et autour de Port Douglas, dans l’extrême nord de l’État australien du Queensland, avec un tournage qui se déroule du 17 août au 9 septembre. L’opération suit les protocoles COVID-safe établis au niveau national ainsi que ceux conçus par le Gouvernement du Queensland.

Écrit par Shanrah Wakefield et réalisé par Vic Sarin, l’histoire du film est racontée à travers les yeux d’une femme vivant avec sa famille dans un paradis tropical. C’est idyllique jusqu’à ce que leur fille de quatre ans disparaisse. Résoudre le mystère de sa disparition révèle des informations auparavant cachées sur la famille.

Le casting est dirigé par Claire van der Boom («Palm Beach», «Pulse») et Todd Lasance («Spartacus», «The Vampire Diaries», «The Flash»).

Le film est structuré comme une coproduction non officielle Australie-Canada, impliquant la société Steve Jaggi, basée à Brisbane, et la société canadienne Sepia Films. La production est de Steve Jaggi, Spencer McLaren, Kim C. Roberts et Tina Pehme, avec Kelly Son Hing et Kylie Pascoe coproduisant. Sheri Singer et Lee Matthews sont producteurs exécutifs et Sophie Tilson est directrice de production.

Il s’agit du troisième film lancé par Steve Jaggi Company dans des conditions de contrôle de la maladie. «This Little Love of Mine» a été tourné dans l’extrême nord du Queensland en juillet et a été le premier long métrage à entrer en production dans l’État depuis l’éclosion de la pandémie. “The Dog Days of Christmas” tourne également sur la Gold Coast, où il utilise le parc à thème Warner Bros. Movie World et l’arrière-pays pour remplacer le Vermont en hiver. Le film est une romance de bien-être écrite par Holly Hester, réalisée par Tori Garrett («Don’t Tell») et mettant en vedette les acteurs australiens Georgia Flood et Ezekiel Simat

«Kidnapped» sortira en salles en 2021, dans le cadre d’un accord exclusif avec Event Cinemas. La distribution mondiale est assurée par Honalee Entertainment.

«La communauté de Port Douglas a été très bonne pour nous et le tournage se déroule très bien. L’histoire est centrée sur un enfant disparu, qui est la plus grande peur de tout parent, et quelque chose que nous pensons trouvera un écho auprès du public », a déclaré Sarin.

L’Australie a enregistré 26300 cas confirmés de coronavirus COVID-19 et a subi 762 décès dus à la maladie. Alors que l’État de Victoria subit une deuxième vague d’infections et est en grande partie verrouillé, les productions cinématographiques et télévisuelles peuvent redémarrer dans une grande partie du reste du pays.