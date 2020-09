Kim Kardashian et Paris Hilton se vantent de leur amitié luxueuse | .

Le nom de Kim Kardashian Il y a quelques années, il s’est fait connaître grâce à Paris Hilton, son ami d’enfance, alors jeune héritier de l’empire de Hôtels Hilton cela a aidé à polifier la carrière de son amie dans l’industrie.

Aujourd’hui, on pourrait même dire que Kim Kardashian est encore plus célèbre que Paris HiltonBien que la fortune de la blonde soit assurée, elle a décidé de suivre sa propre voie.

La femme de Kanye ouest et l’héritière blonde ont été séparées pendant un moment, car une vidéo intime de Kim a été divulguée, elles ont duré de nombreuses années sans parler, elles se manquaient sûrement beaucoup.

Dans la vidéo où apparaissent les amis, il a été partagé dans le compte de Paris, dans celui-ci les deux mondains qui passent un certain temps en très bons amis qu’ils sont, derrière la voiture où ils étaient assis deux personnes qui valent des millions de dollars, et étant ensemble, ce montant augmente.

Chacun a continué son chemin, et l’amitié qu’ils avaient développée depuis qu’ils étaient à l’école maternelle semblait ne pas avoir d’avenir, petit à petit Kim Kardashian gagnait en popularité, y compris en lançant sa propre famille à la célébrité avec le programme « suivre le rythme kardashians « .

C’est à son lancement que les producteurs de l’émission «Simple Life» avec Paris Hilton et Nicole Ritchie ont décidé de l’annuler pour lancer la nouvelle émission mettant en vedette le clan Kardashian Jenner.

« Rester avec les Kardashians » avait 18 saisons, récemment la nouvelle a été partagée qu’ils finiraient de faire des enregistrements, une partie de cela était un conflit qui avait avec Kourtney, la sœur aînée du clan.

Au fil des 18 saisons, les noms de chacun des membres ont commencé à sonner partout, profitant de la popularité que les sœurs de Kim ont commencé à avoir, y compris elle, elles sont devenues entrepreneurs, c’était une affaire complète pour la famille qui est aujourd’hui l’un des plus connus au monde.

En revanche, la richesse de Paris grâce à l’entreprise familiale n’a cessé de croître, mais elle a décidé d’être une entrepreneuse indépendante et de lancer ses gammes de produits, notamment des accessoires, des parfums, des vêtements, entre autres, ses parfums sont parmi les plus connus. .

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Plus tard, Paris a décidé d’entrer dans le monde de la musique et du théâtre, bien que dans ce dernier seulement des rôles mineurs aient été donnés, en 2006 il a sorti « Stars are blind » devenant un succès, bien que deux ans avant il fonde Heiress Records une maison de disques.

La mondaine est récemment devenue DJ, un nouveau projet dont elle fait la promotion sur son compte Instagram où elle compte 12 millions 800 followers, peu comparés aux 189 millions de son amie Kim Kardashian.

Peut-être que maintenant les rôles ont changé et c’est la femme de Kanye West qui aide son amie à devenir plus populaire, comme à son époque où Paris était beaucoup plus célèbre et reconnue, au fil des ans, sa renommée n’a pas diminué sans Cependant, en termes de popularité, Kim le bat beaucoup.

Il faut préciser que Paris Hilton a une valeur nette de 4,2 milliards de dollars, cette information jusqu’en 2018 et Kim 900 millions respectivement.

Tout au long de sa jeunesse il y avait une grande différence de personnalités, même si en fait Kim aimait sortir avec Paris, la belle blonde le faisait plus continuellement, aujourd’hui elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfants, elle a probablement pris la décision de ne pas avoir de famille et de s’amuser, même si elle a eu des partenaires, elle ne s’est jamais mariée.

Au contraire, Kim Kardashian a eu trois mariages, mais ce n’est que le troisième qu’elle a décidé d’avoir des enfants, aujourd’hui elle a quatre, deux garçons et deux filles, chacun d’eux lui a volé le cœur.

Lire aussi: Divorce? Kim Kardashian et Kanye West poursuivent leurs combats