Selon un rapport récent, Kim Kardashian soutient fortement Kanye West au milieu de ses problèmes de santé mentale qui se sont aggravés avec une autre crise de Twitter.

Les difficultés de Kanye West avec la santé mentale et le trouble bipolaire se sont intensifiées avec un autre effondrement de Twitter. Récemment, le rappeur de 43 ans a tweeté qu’il ne publierait pas de nouvelle musique tant qu’il ne serait pas libéré de son contrat d’enregistrement tout en se référant à lui-même comme ‘Nouveau De plus, il a exigé des excuses de Drake et J. Cole ainsi qu’une rencontre avec Jay-Z.

Pour aller plus loin, West a également tweeté une vidéo de lui-même en train de faire pipi sur l’un de ses Grammy Awards. Quant à la façon dont Kim Kardashian se débrouille en ces temps turbulents, US Weekly rapporte que la star de télé-réalité de 39 ans se tient aux côtés de son mari pendant ses problèmes de santé mentale. “Kim tient son mariage avec Kanye et sait qu’il est bipolaire et aux prises avec sa santé mentale et qu’il veut être là pour lui et l’aider”, a partagé une source avec US Weekly.

De plus, Kardashian continue de soutenir le rappeur Lift Yourself et fait de son mieux pour le comprendre et d’où il vient. La star de L’incroyable famille Kardashian est consciente du caractère non conventionnel de l’Occident et l’a toujours su.

Il y a quelques mois, Kim avait rompu son silence sur Instagram Stories concernant le partage de la maladie mentale de Kanye: «Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent que ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions», tout en ajoutant à quel point elle se sentait «impuissante». de ne pas pouvoir aider son mari.

