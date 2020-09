Kimberly Loaiza et James Charles surprennent leurs fans sur Tik tok | Instagram

L’une des nouvelles les plus attendues pour les jolies petites filles est que Kimberly loaiza faire une collaboration à côté du influenceur James Charles, qui est déjà devenu une réalité, les deux sont immédiatement devenus une tendance.

C’était grâce à une vidéo sur TIC Tac que La Lindura Mayor et un couple de Juan de Dios Pantoja Il a laissé ses fans sans voix, en enregistrant une courte vidéo avec le youtubeur et une célébrité des États-Unis.

Kimberly Loaiza a également partagé plusieurs de ses histoires dans Instagram à quel point elle était excitée de montrer à ses abonnés qu’elle publierait bientôt une vidéo aux côtés de James Charles.

Peu à peu l’interprète de « Me perdiste » a gagné du terrain dans le show business, il est impressionnant de savoir que depuis quelques années seulement elle remporte de grands succès, non seulement dans sa musique, mais dans sa carrière de youtubeuse et d’influenceuse.

À ce jour, elle est l’une des célébrités les plus suivies non seulement sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux, du moins au Mexique.

Comptes Kimberly Loaiza

YouTube: 25 millions 300 mille abonnés

Instagram: 22 millions 300 mille followers

Twitter: 5 millions d’abonnés

Tik tok: 27 millions 200 mille abonnés

Pour vous donner une idée de la chaleur avec laquelle La Cindura Mayor est aux prises, nous vous présentons également les témoignages de James Charles:

YouTube: 21 millions 800 mille abonnés

Instagram: 21 millions 500 mille abonnés

Twitter: 6 millions 800 mille followers

Tik tok: 24 millions 100 mille followers

James n’a dépassé Kimberly que d’un million 800000 abonnés sur son compte Twitter à partir de là, elle a plus de fans que la jeune influenceuse.

Le surnom de « La Lindura Mayor » a été donné par Juan de Dios Pantoja, qui est l’amour de sa vie et père de sa belle fille Kima, Kimberly se réfère à ses disciples comme « Las Linduras », alors Pantoja a décidé de le nommer elle comme si elle était la plus belle femme, même s’il faut noter qu’elle est pour lui.

La vidéo Tik tok partagée par l’interprète « Don’t be jalous » apparaît avec James Charles, la vidéo commence et ils semblent tous les deux étreints, puis ils se préparent à faire une chorégraphie qu’ils suivent parfaitement.

Je suis fier qu’une personne de ma nationalité collabore avec une célébrité internationale comme James Charles. En d’autres termes, localisez une femme de 22 ans portant haut le Mexique. Même ainsi, cela aurait été n’importe quelle femme, je le célébrerais parce que tout le monde n’y parvient pas », a partagé @ MarD964.

Sur Twitter, la nouvelle de la collaboration entre les jeunes est devenue une nouvelle à la dernière minute, bien sûr les critiques à l’égard de Kimberly Loaiza n’ont pas attendu, cependant d’autres utilisateurs sont fiers de savoir que la jeune femme de 22 ans étend son succès vers d’autres pays, en particulier les États-Unis, qui, selon eux, est l’un des plus difficiles.

Il y a ceux qui sont encore plus excités car ils affirment que James Charles est le meilleur ami de Kylie Jenner, il serait possible qu’à l’avenir on voit Kimberly Loaiza avec Kylie Jenner, partager ensemble comme leurs belles filles, ce serait quelque chose de vraiment incroyable.

À ce stade de sa carrière, il semble que tout soit possible, peut-être que dans un avenir pas trop lointain, la youtubeuse nous surprendra avec une nouvelle collaboration ou une nouvelle vidéo.

Pour les Mexicains, c’est une fierté que des personnalités se démarquent dans d’autres pays comme l’ont fait Danna Paola et Eiza González, avant que ses autres célébrités ne réussissent à conquérir différents pays comme María Félix, il ne fait aucun doute que le talent, le charisme et la personnalité les ont ouverts. vous pouvez prospérer dans votre carrière.

