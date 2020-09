Kimberly Loaiza pourrait-elle faire un tutoriel avec James Charles | Instagram

L’un des influenceurs les plus reconnus aux États-Unis est James CharlesNon seulement à cause de ses tutoriels beauté mais aussi des collaborations qu’il a tendance à faire à certaines occasions, il est possible qu’il fasse un nouveau tutoriel beauté mais avec Kimberly Loaiza, ce qui a grandement excité ses fans.

Le jeune influenceur, le youtubeur et homme d’affaires James Charles est également connu pour ses publicités de mode et pour être assez spécial lorsqu’il choisit avec qui collaborer en raison d’une situation dans le passé avec certaines personnes.

L’idée de faire une collaboration avec la célébrité mexicaine et un couple de Juan de Dios Pantoja Cela est dû à sa popularité, car il y a quelques semaines, il surpassait Yuya sur YouTube, qui était jusqu’à récemment le youtuber la plupart ont suivi dans tout le Mexique.

C’est James Charles lui-même qui a partagé la nouvelle dans l’une de ses vidéos sur YouTube, surprenant tous ses followers avec une vidéo enregistrée entièrement en espagnol, en fait Kimberly Loaiza n’est pas la seule personnalité avec laquelle il souhaite faire une collaboration.

En plus du nom de La Lindura Mayor, il y avait celui de Rosalía et Karol G, mais il a déclaré que celui avec qui il était le plus enthousiasmé par l’idée était avec l’interprète de « Bye bye » elle-même.

Il y a ceux qui prétendent que cette collaboration a déjà été faite et qu’ils n’attendent que le moment parfait pour la publier, cela expliquerait la raison de leurs dernières vidéos où ils sont excités par une surprise qui est sur le point d’être partagée.

Tout cela parce qu’il y a longtemps le jeune homme d’affaires et maquilleur James Charles a commencé à suivre Kimberly Loaiza sur Instagram, et ils ont même vu des commentaires et des choses similaires dans certaines de ses publications.

C’est grâce à un internaute qui a découvert que Kimberly et James avaient mis en ligne des photos aux mêmes endroits, donc la théorie selon laquelle la collaboration avait déjà été faite serait encore plus claire, comme vous vous en souviendrez récemment Loaiza et Juan de Dios Pantoja étaient aux États-Unis. Uni.

Bien que nous continuions dans une pandémie, Kimberly Loaiza n’a pas arrêté de travailler, il semble même qu’elle aurait travaillé beaucoup plus que les autres années car malgré la pandémie et la polémique que sa famille et son partenaire ont vécue, ce n’est que quelques jours qu’elle a arrêté de travailler. partager du contenu sur les réseaux sociaux.

Il a récemment sorti deux nouveaux singles, l’un individuellement et le second en collaboration avec Juan de Dios, qui a également été très occupé, leurs noms étaient à la mode depuis longtemps alors ils en ont profité pour lancer leur collaboration qui, comme ils l’ont déjà expliqué dans une vidéo Ils avaient déjà dit que la chanson était prête à être lancée, ce n’est que lorsque la controverse est survenue qu’ils en ont profité comme n’importe quelle autre personne célèbre l’aurait fait.

Peu à peu, l’interprète de « Don’t be jalous » a grandi à la hâte dans le show business, même si elle a dû le faire avec suffisamment de critiques sur son travail et sa personne, elle a réussi à avancer et à continuer sa carrière.

Son partenaire Juan de Dios Pantoja l’a toujours soutenue et Loaiza a une grande inspiration pour sa fille Kima, qui est aussi une célébrité grâce à la popularité de ses parents qui l’adorent.

Quant à James, on sait qu’il est devenu un entrepreneur et un youtubeur célèbre, la vidéo dans laquelle il apparaît parlant espagnol, mentionne que dès son plus jeune âge, il a eu l’occasion de l’apprendre à l’école, plus tard il a emménagé avec une amie fille de parents mexicains. , les mêmes avec qui il pratiquait la langue car ils ne parlaient pas beaucoup l’anglais.