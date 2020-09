Kimberly Loaiza répond à 10 questions inconfortables sur Instagram | Instagram

C’est à travers une vidéo sur son compte Instagram que Kimberly Loaiza a répondu à 10 questions inconfortables que sa gentillesse (c’est comme ça qu’elle fait référence à ses fans) lui a posé.

La dynamique était simple, Kimberly Loaiza mère de Kima et le couple nouvellement réconcilié du youtubeur Juan de Dios Pantoja, Je n’avais qu’à répondre par oui ou par non à chacune des questions.

La jeune youtubeuse de 22 ans est déjà une célébrité non seulement sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, elle est actuellement l’une des rares personnes à enregistrer des vidéos de TIC Tac du Mexique, qui est dans le top 50 des personnes avec le plus de followers au monde, elle était jusqu’à récemment à la 25ème place, en plein milieu à cette époque, elle comptait 25 millions 700 mille followers.

En quelques mois et à ce jour, il a réussi à avoir un peu plus de 26 millions 600 000 followers sur Tik tok, dépassant de loin plusieurs célébrités internationales.

La Lindura Mayor a récemment partagé une vidéo sur son compte YouTube où Juan de Dios Pantoja est apparu, où ils ont fait savoir qu’ils s’étaient réconciliés, ils avaient même eu peu de temps pour recommencer à dormir ensemble.

Cette nouvelle était déjà très attendue par ses partisans, tant les Pantojitas que les Linduras, car depuis des mois ils ne s’étaient pas parlé à cause d’un conflit dans lequel l’interprète de « Error » était impliqué, heureusement ils ont pu le réparer.

Profitez des réponses que Kimberly a données, certaines pourraient vous surprendre:

une

Auriez-vous un autre bébé?

Ses fans ont été ravis de la réponse immédiate qu’il a donnée à cette question en déclarant que oui, il souhaite en effet donner à Kima un frère de plus.

Pour dire la vérité, vous connaissiez déjà cette réponse et certains de ses fans, Loaiza et Pantoja ont assuré qu’il voulait 4 autres enfants.

deux

Juan est-il un bon père?

Kimberly n’a pas réfléchi à sa réponse et a dit oui, ce qu’elle, sa famille et plusieurs millions de ses adeptes savent parce que Juan de Dios Pantoja ne se lasse pas d’apprécier, de prendre soin de sa fille et de prendre soin d’elle.

3

Votre sh0t de t3quila Était-ce vraiment de l’eau?

A cette question, Kimberly ne pouvait contenir son sourire, même si elle voulait rester ferme en disant que oui, c’était en fait de l’eau.

Ses fans ont évoqué la boisson qu’il consomme dans sa vidéo « Me Perdiste ».

4

Pensez-vous que vous avez une bonne estime de vous-même?

Cette question pour Kimberly était quelque chose de vraiment sérieux, et c’est ainsi qu’elle y a répondu, a dit oui, puis a secoué ses cheveux avec flirt, soulignant un léger sourire sur son visage.

5

Aimez-vous toujours Juan de Dios?

Il est inévitable qu’il ne remarque pas que les deux sont à nouveau ensemble, car nous avons vu l’équipe de jukilop refaire des toks Tik.

Alors que les deux revenaient en couple, Kimberly a répondu qu’en fait elle l’aimait toujours.

6

Avez-vous des projets pour un projet lié au maquillage?

Auparavant nous avons eu le plaisir de voir l’interprète de « Tu m’as perdu » dans une campagne d’une célèbre entreprise de maquillage, il se pourrait qu’il continue de collaborer avec elle puisque sa réponse était oui.

7

Vous manquez une personne?

Avec une touche et faisant preuve d’une certaine tendresse, Kimberly Loaiza a dit oui, qu’il lui manquait quelqu’un, mais elle n’a pas partagé le nom avec ses followers, qui pensez-vous que cette personne est?

8

Avez-vous peur de votre maman quand elle est en colère?

Comme tout autre dit, il a admis l’avoir fait, bien qu’il soit plus qu’évident d’avoir non seulement peur mais aussi du respect pour la personne qui prend soin de nous et en même temps nous éduque.

9

Sortirez-vous un disque?

La réponse que La Lindura Mayor a donnée a peut-être ému la personne et certains de ses partisans car il était convaincu en anglais que oui, en plus, il l’a fait assez excité, depuis longtemps il annonce qu’il chantera en anglais.

dix

Si vous mettez votre vie en danger pour sauver Kim, le feriez-vous?

Bien que pour beaucoup cette réponse soit plus qu’évidente, il est peut-être excitant de l’entendre des lèvres de Kimberly, même si elle n’a pas dit oui, sa réponse était « évidente », c’est quelque chose que toute mère aimante ferait pour ses enfants.