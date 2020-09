Kingston a présenté son nouveau flash USB 3.0 128 Go avec cryptage: DataTraveler Locker + G3 (DTLPG3), DataTraveler Vault Confidentialité 3.0 (DTVP 3.0) et DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont besoin de protéger leurs informations personnelles, professionnelles ou clients.

Le DTLPG3 protège les données personnelles grâce au cryptage matériel et à la protection par mot de passe, et offre une sauvegarde dans le cloud en option pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement les données de leur clé USB vers Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Dropbox ou Box.

La clé USB DTVP 3.0 est un chiffrement matériel AES 256 bits en mode XTS avec un mode d’accès en lecture seule pour éviter les risques potentiels de logiciels malveillants. «Les unités personnalisées comprennent le logo de la société, le numéro de série, le nombre de tentatives de saisie de mot de passe, la longueur minimale du mot de passe et des identificateurs de produit personnalisés à intégrer dans un logiciel de gestion de terminal standard (liste blanche)», explique Kingston. à propos de cet appareil.

Le DT4000G2DM est certifié FIPS 140-2 niveau 3 et crypté AES-XTS 256 bits, personnalisable de la même manière que DTVP 3.0, et géré de manière centralisée pour répondre aux exigences de conformité et fournir un niveau de support supérieur via SafeConsole. «L’activation est un processus simple et permet aux professionnels de l’informatique de configurer à distance les mots de passe des appareils et les politiques de sécurité, d’activer l’audit de conformité et bien plus encore. Ces outils puissants simplifient l’intégration, l’exploitation et la gestion des unités, même à distance ».

Après 10 tentatives d’accès, les lecteurs sont verrouillés. Le lecteur DTLPG3 est disponible dans des capacités allant de 8 Go à 128 Go2. Les lecteurs DTVP 3.0 et DT4000G2DM sont disponibles dans des capacités allant de 4 Go à 128 Go2. Toutes les unités sont livrées avec une garantie de cinq ans et une assistance technique gratuite.