Variety s’est entretenu avec Kiyoshi Kurosawa le lendemain de la première mondiale de son drame à suspense de la Seconde Guerre mondiale «Wife of a Spy» en compétition au Festival du film de Venise. Invité fréquent à Venise, Cannes et autres grands festivals, Kurosawa a réalisé l’interview via Zoom depuis le bureau de Tokyo de son distributeur japonais. «C’est la première fois que je ne peux pas assister à un grand festival comme celui-là», dit Kurosawa. «J’aurais aimé que les trois principaux acteurs voient le film avec le public. C’est vraiment regrettable qu’ils n’aient pas pu y aller.

«Wife of a Spy» est peut-être votre tout premier film d’époque, mais certaines scènes sont aussi dérangeantes que n’importe quoi des films d’horreur qui vous ont fait connaître à l’échelle internationale. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous avez été attiré par le matériau?

Oui, je voulais rendre les parties effrayantes effrayantes, mais ce film n’était pas mon idée depuis le début. Deux de mes anciens élèves – Ryusuke Hamaguchi et Tadashi Nohara – ont écrit le scénario. Leur histoire originale était vraiment intéressante avec le suspense et le mélodrame bien fait. J’ai juste ajouté un peu de peur. (des rires)

Plus précisément, j’ai réécrit les sections avec les policiers militaires interprétés par Masahiro Higashide pour le rendre plus effrayant. De plus, leur scénario était extrêmement long, j’ai donc coupé une grande partie du dialogue. Le script fini est à environ 20% le mien et 80% le leur.

Vous avez tourné le film avant la pandémie, mais le policier militaire de Higashide est quelque chose comme le coronavirus – qui se cache en arrière-plan, mais avec le pouvoir de bouleverser des vies en un instant. Lui et ses camarades donnent au film une atmosphère d’angoisse qui semble en quelque sorte contemporaine.

C’est vrai, mais je ne pensais pas à (la pandémie) pendant que je tournais, donc c’est une coïncidence totale. Le Japon de la première moitié des années 40 était sous régime militaire et tout le monde était inquiet dans son cœur. J’ai essayé de transmettre ce sentiment de malaise extrême.

Ce sentiment est également présent dans certains films japonais classiques réalisés pendant et après la guerre. Avez-vous donné à votre casting des conseils sur ce qu’il faut regarder pour mieux comprendre la période?

Non, je ne leur ai donné pratiquement aucun conseil. Dans le scénario, il y a trois personnages principaux – le couple marié joué par Yu Aoi et Issey Takahashi et le policier militaire joué par Masahiro Higashide. Beaucoup de leurs répliques ne sont pas quelque chose que vous diriez dans un film moderne. Mais tous les trois comprenaient l’intention de ces lignes, ce qu’ils visaient. C’était parce qu’ils avaient tous une bonne éducation de base dans les vieux films japonais. Donc je n’ai pas eu à leur dire de voir ceci ou cela.

Vous avez tourné le film en 8K pour le service 8K de la chaîne publique NHK. Cela a dû être un défi, d’autant plus que vous tourniez un drame historique. Si vous faites une erreur – dites un costume incorrect – cela va vraiment se démarquer.

Le personnel technique de NHK a pris beaucoup de peine pour que tout paraisse clair et fin, mais comme une peinture en mouvement, pas une réalité brute. Si vous faites une émission de sport en direct qui (le réalisme) est une force, mais si vous essayez de faire un film de fiction, en particulier un film dans le passé, 8K peut sembler trop brut si vous filmez simplement avec. Les acteurs ne ressemblent pas à des gens qui vivent à l’époque du film; ils ressemblent à des acteurs qui jouent. Mais le personnel technique de la NHK a vraiment atténué cette cruauté.

Pourtant, il a dû y avoir beaucoup de pression sur le plateau pour faire les choses correctement, et pas seulement visuellement.

Tout le monde ressentait de la pression, c’est vrai, mais mon travail consistait à atténuer cette pression. Même si quelque chose me paraissait un peu étrange, je dirais «C’est bon», car je pouvais le réparer par courrier. Quand tout le monde devenait trop tendu, je leur disais de se détendre pour qu’ils puissent faire leur travail un peu plus facilement.