Le géant de l’édition musicale Kobalt, dont la liste comprend Paul McCartney, Dave Grohl, Childish Gambino et Lorde, a répondu aux rumeurs de vente qui ont éclaté mercredi soir avec un mot «peut-être».

«Nous avons toujours eu un grand intérêt pour l’entreprise», a déclaré un représentant de l’entreprise dans un communiqué. «Nous évaluons toujours la meilleure structure de capital pour l’entreprise afin de nous assurer que nous avons les bons partenaires financiers pour continuer à construire et à développer la meilleure entreprise indépendante au monde pour les artistes et les auteurs-compositeurs. Bloomberg a rapporté mercredi que la société «travaillait avec des conseillers pour explorer des options stratégiques, y compris une vente potentielle», citant des sources disant qu’elle pourrait être évaluée à plus d’un milliard de dollars.

La rumeur est la dernière en date du boom des catalogues de chansons de ces dernières années, qui a vu des sociétés comme SONGS Music vendues pour 150 millions de dollars – à Kobalt, en l’occurrence – et le nouveau venu en plein essor Hipgnosis a investi plus d’un milliard de dollars dans catalogues en moins de deux ans.

Les prétendants probables de Kobalt semblent d’abord être les trois majors, Sony / ATV, Universal et Warner, et Hipgnosis. Cependant, Hipgnosis a acquis la semaine dernière l’éditeur indépendant Big Deal, son infrastructure et ses 35 employés, et pour les majors la complexité et le coût de la fusion avec une entreprise de la taille de Kobalt, qui compte plus de 700 employés dans 12 bureaux à travers le monde et représente quelque 25 000 auteurs-compositeurs, pourrait avoir un effet dissuasif. Des sources disent à Variety que diverses entités ont encerclé Kobalt mais ont évité, en raison du prix, de la nature de ses transactions – dont beaucoup sont dites à court terme – ou du fait que la liste actuelle de la société ne serait pas entièrement incluse . Cependant, une société d’investissement ou une société de technologie pourrait faire un pas en avant dans la musique avec une acquisition, ou Kobalt pourrait simplement continuer à surfer sur la marée montante des droits d’auteur.

Kobalt a été fondée en 2000 par Willard Ahdritz avec un accent fièrement déclaré sur la technologie, les paiements en temps opportun et la transparence dans une entreprise qui n’est pas traditionnellement réputée pour ces qualités. La société est devenue l’une des plus grandes éditions au monde, mais les rumeurs de vente ont repris en janvier lorsque Ahdritz est passé de PDG à président.