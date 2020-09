Kobalt a signé le lauréat du prix Pulitzer Michael R. Jackson dans le cadre d’un contrat d’édition mondial. La société se chargera de l’administration de l’édition du dramaturge, du compositeur et du parolier, des services créatifs et de la synchronisation pour le catalogue et les œuvres futures. La comédie musicale “A Strange Loop” de Jackson, acclamée par la critique, a remporté le prix Pulitzer pour le théâtre, en plus d’une multitude de distinctions supplémentaires, notamment le New York Drama Critics Circle Award, un Drama Desk Award et un Obie Award.

Le prochain transfert de l’émission à Broadway est l’une des offres les plus attendues visant New York après COVID. Dans la critique de Variety, le critique Frank Rizzo a écrit: Le talentueux Jackson prend le trope par ailleurs fatigué du jeune artiste pauvre et sensible essayant de découvrir sa vraie personnalité et de réussir à New York, puis ajoute couche après couche d’angoisse personnelle à partir d’un nouveau et perspective surprenante.

«La comédie musicale de Michael R. Jackson, A Strange Loop, m’a fait tomber de mon siège quand je l’ai vue l’été dernier», a déclaré Sue Drew, directrice générale de la création chez Kobalt. «L’éloquence de sa narration et ses mélodies inoubliables signalent un géant du théâtre musical. C’est notre honneur et privilège de représenter ses éditions. C’est un trésor américain.

Jackson a ajouté: «Je suis plus que ravi de m’associer à Kobalt pour ma publication musicale. Pour moi, la musique est un rêve qui a commencé lorsque mon père a fait mon frère et moi avons commencé à prendre des cours de piano lorsque j’étais enfant à Detroit, Michigan, le berceau de Motown. C’est alors et là que j’ai commencé à apprendre que la musique était une tradition et non une tendance et une partie inextricable de mon être en tant qu’artiste. J’ai hâte de partager ma contribution à cette tradition aussi loin que possible avec Kobalt.

La liste des éditeurs de Kobalt comprend des artistes tels que The Weeknd, Foo Fighters, Lorde et Finneas, entre autres.