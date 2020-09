Bienvenue dans le futur, où la Terre a été ruinée par le changement climatique! Amusant, non? Eh bien, c’est la prémisse de 2067, un nouveau film de science-fiction présentant des voyages dans le temps, des paysages post-apocalyptiques et Kodi Smit-McPhee habillé comme un Ghostbuster. Ryan Kwanten joue également dans le film, qui vient du scénariste-réalisateur Seth Larney. Regardez la bande-annonce de 2067 ci-dessous.

Bande-annonce 2067

Je ne peux pas imaginer que 2067 était une grosse production avec un gros budget – ce qui rend cette bande-annonce encore plus impressionnante. Le travail des effets spéciaux ici est sacrément solide et est aussi beau que quelque chose que vous verriez dans un énorme blockbuster. En 2067, «la Terre a été ravagée par le changement climatique et l’humanité est contrainte de vivre d’oxygène artificiel. Une maladie causée par l’O2 synthétique tue la population mondiale et le seul espoir de guérison se présente sous la forme d’un message du futur: « Envoyez Ethan Whyte. » Ethan, un ouvrier du tunnel souterrain, est soudainement plongé dans un terrifiant nouveau monde plein de dangers inconnus car il doit se battre pour sauver la race humaine.

Ce n’est pas la chose la plus originale en termes d’intrigue, mais je dirai que c’est une bande-annonce solide, et 2067 ressemble à un film plus petit qui mérite l’attention.

«J’ai grandi dans la forêt d’Australie», a déclaré le scénariste-réalisateur Seth Larney. «Mes journées étaient remplies d’exploration des rivières, des arbres et des grottes – c’était la seule vie que je connaissais en tant qu’enfant. Avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde aujourd’hui, la crise environnementale, notre déforestation de la planète pour l’avidité face à un changement climatique catastrophique – la peur que les générations futures n’aient pas le même privilège, me terrifie. Larney a ajouté:

«J’ai également grandi en tant que grand fan des films de science-fiction classiques des années 70 et 80. Ces aventures épiques axées sur les personnages m’ont montré qu’il y a plus dans l’univers que ce que je pouvais voir de mes propres yeux. Des histoires qui suggèrent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nous sommes tous connectés, que le grand voyage humain vaut la peine d’être partagé ensemble… Pour moi, le cinéma est l’occasion d’avoir une conversation sur quelque chose d’important – dans ce cas, notre foi en la nôtre humanité; notre capacité à influer sur le changement en tant qu’individus face à une peur authentique; et comment nous apprenons à pardonner à ceux qui nous ont précédés et qui ont laissé la destruction sur leur chemin. »

2067 arrivera en salles et à la demande et numérique sur 2 octobre.

