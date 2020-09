Les fans de Kundali Bhagya ne peuvent pas surmonter la chimie partagée par Dheeraj Dhoopar et Shraddha Arya dans le récent épisode. Vérifiez-le.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



2462 lit Mumbai Publié: 16 septembre 2020 13h39 Kundali Bhagya: La chimie de Preeta et Karan alias PreeRan a des fans hyperventilants; Découvrez leurs réactions

Les fans de télévision sont toujours à la recherche d’une séquence de pluie ou d’une scène romantique de leur couple préféré à l’écran et bien, Kundali Bhagya qui a été témoin d’un drame intense ces derniers mois a finalement vu quelques moments légers de Preeran laissant les fans excités. L’émission s’est concentrée sur la première nuit de mariage de Preeta et Karan et leurs différences sur de petites choses. Cependant, la pluie venteuse les rassemble pour partager des moments romantiques.

Lire aussi: Kundali Bhagya SPOILER ALERTE: Preeta & Karan pour partager des moments romantiques; Les différences de PreeRan sont-elles terminées?

Pendant ce temps, l’émission a terminé 3 ans récemment et est l’émission la plus regardée consécutivement. Le spectacle a réussi à rester au top depuis le début. Bien qu’il y ait tellement d’amour qui se déverse pour la série, il y a aussi une bonne part de critiques. Quand on avait posé la question à Shraddha sur la même chose, elle avait mentionné que le spectacle était le reflet de la société et qu’elle essayait de se raisonner d’abord sur une scène particulière et seulement quand elle est convaincue, elle la joue.

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération