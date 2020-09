La famille Kardashian-Jenner a annoncé mardi 8 septembre qu’après 20 saisons, leur émission à succès Keeping Up With the Kardashians diffusera ses derniers épisodes en 2021.

Sur les réseaux sociaux, Kris Jenner a détaillé la décision dans une déclaration signée par les stars de l’émission, dont elle-même, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Scott Disick.

«À nos fans incroyables», lit-on dans le communiqué. “C’est le cœur lourd que nous avons pris la difficile décision en famille de dire au revoir à L’Incroyable famille Kardashian.”

“Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants », a poursuivi le post. “Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route.”

La famille a également remercié les «milliers d’individus et d’entreprises» qui ont fait partie de KUWTK, le E! réseau, créateur et producteur exécutif Ryan Seacrest, et la société de production Bunim / Murray.

“Notre dernière saison sera diffusée au début de l’année prochaine en 2021”, conclut le communiqué. “Nous t’aimons!”

Kim Kardashian West a publié une déclaration similaire sur ses propres réseaux sociaux et a ajouté: “Sans Keeping Up with The Kardashian, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, moi et ma famille. Ces 14 dernières années incroyables. Ce spectacle a fait de nous qui nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l’évolution de nos carrières et de changer nos vies pour toujours. “

Depuis plus d’une décennie, Keeping Up With the Kardashians est l’émission la plus populaire sur E !, et son succès a conduit le réseau à élargir largement sa programmation de type réalité.

«E! a été la maison et la famille élargie des Kardashian-Jenners pendant 14 ans, mettant en vedette la vie de cette famille habilitante », a déclaré le réseau à Variety. «Avec vous tous, nous avons aimé suivre les moments intimes que la famille a si courageusement partagés en nous laissant entrer dans leur vie quotidienne. Bien que cela ait été un privilège absolu et qu’ils nous manqueront de tout cœur, nous respectons la décision de la famille de vivre sa vie sans nos caméras.

L’Incroyable famille Kardashian a été diffusé pour la première fois sur E! en 2007 et a depuis produit sept émissions officielles dérivées, dont Kourtney et Khloé Take Miami, Kourtney et Kim Take New York, Khloé and Lamar, Kourtney et Khloé Take the Hamptons, Dash Dolls, Rob & Chyna et Life of Kylie. De plus, il a engendré plusieurs émissions télévisées connexes, notamment Kim’s Fairytale Wedding et I Am Cait.

Découvrez les réactions de la famille Kardashian-Jenner et des fans de l’émission ci-dessous: