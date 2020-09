Kyle Kuzma a toute la confiance du monde dans cette équipe des Lakers.

Kyle Kuzma et les Los Angeles Lakers ont participé à ces séries éliminatoires et il est facile de comprendre pourquoi. L’équipe est connue pour sa capacité à prospérer à la fois en attaque et en défense, ce qu’elle a fait. Malgré la perte du premier match de leurs deux séries éliminatoires, les Lakers semblent toujours se rallier et gagner quatre fois de suite pour éliminer leur adversaire. Désormais, les Lakers doivent affronter les Denver Nuggets ou les Los Angeles Clippers lors de la finale de la Conférence Ouest.

Après le match d’hier soir, Kuzma a parlé aux médias de cette équipe des Lakers et de ce qui la rend si spéciale. Comme il l’a expliqué, l’équipe ne semble jamais vaciller lorsqu’elle est confrontée à l’adversité, ce qui les rend d’autant mieux, en particulier en séries éliminatoires.

Kim Klement-Pool / .

« Vous ne pouvez pas nous secouer », a déclaré Kuzma. «Je ne peux pas nous secouer. Après le premier match à Portland, ils étaient vraiment à la mode, s’en tirant après. Nous sommes restés calmes pendant le premier match de cette série. Houston arrive dans le battage médiatique, nous ne l’avons tout simplement pas laissé nous décourager. Nous avons continué à attaquer, à être qui nous sommes. Basketball Laker. «

Cette équipe des Lakers semble sur le point d’être un favori pour tout gagner en ce moment et des joueurs comme Kuzma se sont certainement mobilisés pour s’assurer d’aller loin.

[Via]