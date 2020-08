Bien que de nombreuses célébrités aient grandi dans l’industrie du divertissement, peu d’entre elles ont été autant sous les projecteurs que Kylie Jenner. Non seulement la propriétaire de Kylie Cosmetics a deux parents célèbres, mais ses frères et sœurs sont également devenus célèbres grâce aux médias sociaux et à leur émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians.

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jenner n’avait que neuf ans lorsque l’émission de télé-réalité de sa famille a commencé. Aujourd’hui, près de 13 ans plus tard, l’émission attire toujours des millions de téléspectateurs. Bien que Jenner ait pris du recul par rapport à la fréquence à laquelle elle apparaît dans l’émission, elle est toujours en vedette dans l’émission. Mais Jenner n’a plus besoin de l’émission de télévision de sa famille. Non seulement elle est tout aussi (sinon plus) célèbre que ses frères et sœurs, mais l’émission n’est pas non plus sa principale source de revenus.

Kylie Jenner a capitalisé sur sa base de fans « L’incroyable famille Kardashian »

Jenner a pu capitaliser sur la renommée qu’elle a acquise sur L’incroyable famille Kardashian. En utilisant sa base de fans intégrée et l’argent qu’elle a reçu de l’émission et des apparitions publiques, elle a lancé son premier produit, Kylie Lip Kits. Finalement, cette idée est devenue Kylie Cosmetics et Kylie Skin, ce qui a conduit à une valeur nette de 900 $ de Jenner.

Au fur et à mesure que Jenner accumulait plus de richesse, elle gagnait également plus de renommée. Aujourd’hui, elle est la KarJenner la plus suivie sur Instagram et compte près de 190 millions d’abonnés sur Instagram seulement, ce qui en fait la quatrième personne la plus suivie sur la plateforme. Qu’elle soit ou non, l’influence de Jenner est énorme et les marques paient généreusement la jeune femme de 23 ans pour son approbation.

La star de télé-réalité ne se souvient pas d’un moment où elle avait de l’intimité

Mais qu’est-ce que ça fait pour Jenner de faire suivre, examiner et analyser chacun de ses mouvements? Dans une interview accordée à Arabian Harper’s Bazaar, la jeune maman a avoué que c’était plutôt une seconde nature à ce stade. En fait, elle ne se souvient plus d’une époque où elle n’était pas sous un microscope.

« Honnêtement, je ne me souviens pas d’une époque où j’avais l’intimité parce que nous avons commencé notre émission quand j’avais 9 ans », a partagé Jenner avec le magazine à propos de l’attention sans fin qu’elle reçoit. «J’ai l’impression d’y avoir grandi et j’ai donc trouvé un mode de vie confortable pour moi», a avoué le fondateur de Kylie Skin.

Le magnat du maquillage devient réel sur les médias sociaux

Jenner a également partagé qu’elle avait des mécanismes d’adaptation lorsque les choses deviennent trop difficiles pour elle. «Bien sûr, il y a des moments où vous avez l’impression que votre vie privée est envahie», a-t-elle ajouté. «Mais j’ai l’impression d’avoir appris à reculer quand j’en ai besoin. J’adore mes fans et nous avons une relation si forte. J’aime partager, inspirer et amener les gens dans ma vie. Je sens que je suis vraiment fait pour faire ce que je fais », a déclaré le propriétaire de Kylie Cosmetics.

Jenner n’a pas toujours pensé qu’elle était faite pour une célébrité intense

Mais Jenner n’a pas toujours pensé qu’avoir autant d’influence sur les réseaux sociaux était pour elle. En fait, dans une récente interview avec About Face, la jeune femme de 23 ans a révélé qu’elle n’était pas toujours à l’aise avec la quantité de pouvoir qu’elle détenait. «Avant, je pensais que je n’étais pas fait pour ça, mais je suis toujours là. Je suis toujours moi-même », a-t-elle avoué. Jenner sait que sa vie est assez anormale. Mais, à la fin de la journée, elle trouve que son influence sur les réseaux sociaux est positive plutôt que négative. «C’est fou, mais c’est incroyable. C’est vraiment une bénédiction. »