Kyllie Jenner Nous avons côtoyé les plus sélectes de la haute société aux États-Unis et dans le monde, mais nous ne savions pas qu’il avait rejoint Sandra Bullock elle-même.

Et c’est ça, même un thème musical l’a, et on l’a vu partager avec Justin Bieber et d’autres méga stars, mais on ne savait pas qu’il était apparu sur grand écran.

C’est l’une des scènes du grand gala, où la bande de voleurs professionnels, dirigée par Bullock, prévoyait de voler le collier de diamants et les autres bijoux exposés.

Mais attendez, Kyllie Jenner elle n’était pas seule. Elle était accompagnée dans le film par deux de ses sœurs les plus célèbres: Kendall Jenner, qui est mannequin pour les grandes marques mondiales, et sa sœur aînée, Kim Kardashian.

Notre cher KyllieLa plus jeune de tout le clan Kardashian-Jenner, elle portait une robe rouge exquise avec des détails en dentelle sur la poitrine. Ses sœurs portaient également de belles robes blanches, ce sont des reines!