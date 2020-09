Activision Blizzard Va lancer Crash Bandicoot 4: il est temps, la suite directe de la trilogie originale, le 2 octobre et pour que nous sachions à quoi nous allons faire face, a lancé un nouveau bande annonce dans lequel on peut voir un peu le mode de jeu, les pouvoirs et les personnages qui seront présents dans cette aventure.

Dans ce nouvel épisode, vous serez à nouveau confronté Néo Cortex et N. Tropy, qui cherchent à mettre fin au multivers.

Le jeu conserve de nombreux mécanismes qui l’ont rendu si apprécié des fans, tels que la course au mur, le glissement sur des rails et le balancement de la corde; mais il en aura aussi de nombreux nouveaux que vous pourrez activer avec le Masques quantiques (les gardiens de l’espace et du temps).

Par exemple, le Time Mask, qui ralentit tout, et le Gravity Mask, qui permet aux bandicoots d’accéder aux plateformes à l’envers. Une autre particularité est qu’il peut être joué en tant que Crash ou Coco, mais aussi en tant que Neo Cortex.

Crash Bandicoot 4: il est temps sera mis en vente pour Playstation 4 et Xbox One le 2 octobre. Ceux qui accèdent à la prévente auront accès à la démo.