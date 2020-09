Friendsgiving Trailer met en lumière une comédie de stars

Saban Films a lancé le premier trailer de la comédie dramatique à venir Amis présentait un casting étoilé dirigé par Malin Åkerman (Milliards), Kat Dennings (Visage de poupée) et Jane Seymour (La guerre avec grand-père), qui peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Écrit et réalisé par Nicol Paone lors de ses débuts en tant que réalisateur, l’histoire est centrée sur Abby, qui attend avec impatience un Thanksgiving décontracté avec sa meilleure amie Molly. Mais les projets des amis pour un dîner de dinde tranquille partent en fumée lorsqu’ils sont rejoints par le nouveau petit ami de Molly et sa mère flamboyante. Ajoutez-y des fêtards, dont la vieille flamme de Molly, un chaman en herbe et un trio de mères gays fées, et c’est une recette pour des vacances comiques et chaotiques que personne n’oubliera jamais – même s’ils le voulaient!

Aux côtés d’Åkerman, Dennings et Seymour, l’ensemble de la distribution du film comprend Aisha Tyler (Esprits criminels), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Christine Taylor (Groupe de recherche), Deon Cole (Cultivé), Ryan Hansen (Veronica Mars), Wanda Sykes (Noirâtre) et Margaret Cho (Au-dessus de la lune). le Milliards star fait également ses débuts comme productrice de long métrage, en partenariat avec Ben Stiller de Red Hour Productions (Évadez-vous à Dannemora), Nicky Weinstock et Haroon Saleem.

Amis devrait sortir dans certains cinémas et plateformes numériques et VOD le 23 octobre.

