La bande-annonce de Julie et les fantômes présente la nouvelle série pour adolescents de Netflix

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour Musique de lycée nouvelle série pour adolescents du réalisateur Kenny Ortega Julie et les fantômes, mettant en vedette une adolescente alors qu’elle devient la chanteuse principale d’un groupe de rock fantôme. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous ainsi que l’audio officiel de l’une des chansons de la série intitulée «Edge of Great»!

La lycéenne Julie (Madison Reyes) a perdu sa passion pour la musique après la mort de sa mère l’année dernière. Mais lorsque les fantômes de trois musiciens rêveurs (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner) de 1995 apparaissent soudainement dans l’ancien studio de musique de sa mère, Julie sent son propre esprit intérieur commencer à se réveiller et elle est inspirée à recommencer à chanter et à écrire des chansons. . Au fur et à mesure que leur amitié avec Julie grandit, les garçons la persuadent de créer un nouveau groupe ensemble: Julie and the Phantoms.

Julie et les fantômes stars Madison Reyes comme Julie, Charlie Gillespie comme Luke, Jeremy Shada comme Reggie, Owen Patrick Joyner comme Alex, Booboo Stewart comme Willie, Cheyenne Jackson comme Caleb, Carlos Ponce comme Ray, Sonny Bustamante comme Carlos, Jadah Marie comme Flynn, Sacha Carlson comme Nick et Savannah Lee May dans le rôle de Carrie.

Du réalisateur lauréat d’un Emmy Award Kenny Ortega (Musique de lycée, Descendance), les producteurs exécutifs Dan Cross et Dave Hoge (Les Thundermans, Une paire de Rois) et le chorégraphe Paul Becker (Descendance, Miroir Miroir) vient une nouvelle série musicale fraîche et passionnante sur les hauts et les bas de la vie, de suivre vos rêves et de découvrir le pouvoir de votre propre voix. Cross et Hoge servent de showrunners et d’EP aux côtés d’Ortega et George Salinas.

Julie et les fantômes sera lancé sur le streamer le 10 septembre.

