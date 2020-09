Bong Joon-HoFilm de 2003 Souvenirs de meurtre reçoit une réédition de haut niveau de Neon, la société qui a distribué son Parasite primé. Le mystère-thriller a été remasterisé numériquement et se dirigera vers les théâtres pendant deux nuits en octobre. Après cela, le film devrait se diriger vers Blu-ray dans le cadre de la collection Criterion. Une bande-annonce de réédition de Memories of Murder peut être vue ci-dessous.

Remorque de réédition de Memories of Murder

En début d’année, Bong Joon-Ho et Parasite ont remporté de nombreux Oscars, et nous avons tous célébré, pensant joyeusement que c’était de bon augure pour 2020. Bien sûr, tout est rapidement allé en enfer après cela. Mais bon, au moins nous avons plus de Bong à espérer! Le thriller 2003 du cinéaste Memories of Murder a été remasterisé et sortira dans les salles du pays le 19 octobre et 20 octobre pour un engagement théâtral limité de deux nuits en partenariat avec Fathom Events. La présentation spéciale du film comprendra également un «contenu exclusif» ainsi qu’une conversation après la projection avec Bong Joon Ho et Edgar Wright.

Le film se concentre sur la terrible histoire vraie de la chasse à un violeur en série sadique et à un meurtrier terrorisant une petite province en Corée du Sud des années 1980. Marquant la première de nombreuses collaborations fructueuses entre Bong Joon Ho, quatre fois lauréat d’un Oscar et le leader Song Kang Ho, le film suit les chemins de trois détectives de plus en plus désespérés alors qu’ils tentent de déchiffrer l’esprit violent d’un tueur dans un effort futile pour résoudre l’affaire. Aujourd’hui, dix-sept ans après sa sortie initiale, et un an après l’identification du véritable coupable, ce classique culte prend sa place en tant que chef-d’œuvre moderne.

J’ai attrapé Memories of Murder alors qu’il diffusait sur la chaîne Criterion (il n’est plus là) et j’ai adoré. Et en parlant de Criterion, il a été annoncé plus tôt cette année que Memories recevrait le traitement Blu-ray de Criterion Collection avec Parasite. Le critère du parasite doit sortir en octobre. La date du critère des souvenirs n’a pas encore été annoncée, mais j’imagine que ce sera bientôt.

Concernant la réédition, Bong Joon-Ho a déclaré: «[This] Case est un réseau entrelacé de tragédie et de comédie noire – la comédie étrange qui fleurit dans l’air pendant les moments les plus absurdes. Le film est un mélange étrange, mais naturel, d’horreur et de comédie parce que nous vivions vraiment à une telle époque … J’ai jadis jeté tout mon corps et mon âme pour créer ce film, et maintenant mes yeux sont sur la façon dont ce film va parcourir le long tunnel du temps alors qu’il ouvre un nouveau chapitre à l’automne 2020 aux États-Unis. »

Articles sympas sur le Web: