La première bande-annonce de The Batman de Robert Pattinson aurait peut-être révélé Gil Colson de Peter Sarsgaard comme l’une des victimes de Riddler dans l’une des scènes les plus dramatiques.

Alors que de nombreux fans de DC ont émis l’hypothèse que Gil Colson de Peter Sarsgaard pourrait être une couverture pour l’introduction secrète du procureur de district Harvey Dent, un coup récemment découvert de la bande-annonce de l’acteur The Batman de Robert Pattinson pourrait jouer l’une des victimes du Riddler dans un dramatique moment. . a révélé le moment de la star dans la bande-annonce, comme il est montré avec une lettre au chevalier noir attachée à sa poitrine et un téléphone attaché à sa main après que la voiture a traversé l’église avec les lettres «DA, DOA» peintes dessus. Procureur de district, mort à l’arrivée, quelqu’un?

La révélation intervient peu de temps après l’annonce de l’arrêt de la production après que la star de Batman, Robert Pattinson, ait été testée positive pour le coronavirus. Lorsque Peter Sarsgaard a parlé de son personnage plus tôt cette année, il a expliqué que Gil Colson était une «personne déplaisante». Depuis que le Riddler de Paul Dano semble s’attaquer à ceux qui sont impliqués dans la corruption de Gotham City. Bien que ses motivations soient relativement peu claires pour le moment, une découverte récente a suggéré que le méchant pourrait avoir des liens militaires. Jetez un œil à Peter Sarsgaard dans The Batman de Robert Pattinson ci-dessous.

Les détails de l’intrigue pour Le Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie Batman avec Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 1er octobre 2021.

