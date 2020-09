La bande-annonce de WandaVision fait ses débuts pour la série télévisée de Marvel Studios!

Disney + a lancé la première bande-annonce de WandaVision, le premier d’une nouvelle série d’émissions sur le streamer qui jouera dans l’univers cinématographique Marvel en cours. Vérifiez WandaVision bande-annonce ci-dessous, ainsi que de nouveaux art clés dans la galerie!

Situé dans les années 50, WandaVision suivra l’histoire des super-héros d’Elizabeth Olson et de Paul Bettany, Scarlet Witch and Vision. La série associe le style des sitcoms classiques à l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble.

Il a également été confirmé par des photos de tournage publiées précédemment que la série mettra en vedette le Sentient World Observation and Response Department ou mieux connu sous le nom de S.W.O.R.D. qui est une subdivision de S.H.I.E.L.D. qui traite des menaces étrangères qui mettent en péril la sécurité mondiale. Cependant, on ne sait toujours pas si les éminents S.W.O.R.D. des membres tels que S.W.O.R.D. Le leader Abigail Brand apparaîtra également dans la série ou non, mais cela marquerait certainement les débuts en direct du département et la première propriété Marvel de la fusion Fox-Disney qui sera intégrée dans l’univers cinématographique Marvel de Marvel Studios.

La série verra également le retour de Kat Dennings au MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a décrit pour la dernière fois en 2013. Thor: Le Monde des Ténèbres avec Randall Park revenant en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo de Ant-Man et la guêpe. Il présentera également les nouveaux arrivants du MCU Kathryn Hahn et Teyonah Parris dans le rôle de la version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait son apparition pour la première fois l’année dernière. Capitaine Marvel.

Jac Schaeffer (Capitaine Marvel) en tant que producteur, showrunner et scénariste en chef de la série. Matt Shakman dirige la série.

