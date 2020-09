Kathryn Hahn jouera soi-disant un personnage central dans la vie de Wanda.

Les fans ont longtemps spéculé sur l’identité de Kathryn Hahn dans WandaVision d’Elizabeth Olsen et la première bande-annonce confirme apparemment ces soupçons.

En ce qui concerne Scarlet Witch and Vision, il existe un personnage incroyablement important qui aide le duo à créer leurs enfants et a même été assassiné lorsque Wanda a perdu la tête peu de temps avant les événements de House of M dans les bandes dessinées. Agatha Harkness était une survivante des premiers procès de sorcières à Salem et de nombreux fans ont déjà émis l’hypothèse que Kathryn Hahn joue le personnage mystique après que des photos de tournage aient apparemment montré l’actrice habillée en sorcière au Moyen Âge aux côtés d’Elizabeth Olsen.

Mais la récente bande-annonce est également liée à la théorie en montrant Kathryn Hahn vêtue d’un chapeau de sorcière dans sa voiture avant que Vision de Paul Bettany ne la fasse sortir de transe. Mais le sous-titrage codé de la bande-annonce désigne son personnage comme «Agnès» chaque fois qu’elle parle. Ce nom semble un peu trop proche de «Agatha» pour être une coïncidence. Et comme il est clair que les enfants de Vision et Scarlet Witch, Wiccan et Speed, joueront également un rôle dans WandaVision, il semble raisonnable de supposer que Kathryn Hahn joue Agatha Harkness. Jette dans ses cheveux gris et le gloussement qu’elle laisse échapper après avoir parlé à l’androïde et tout semble assez évident. Jetez un œil à Kathryn Hahn dans les images WandaVision ci-dessous.

Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce de WandaVision? Pensez-vous que Kathryn Hahn joue Agatha Harkness? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de WandaVision:

«WandaVision» de Marvel Studios associe le style des sitcoms classiques à l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la série mènerait au long métrage Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision devrait être diffusé en première sur Disney Plus en 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur WandaVision et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu plus original.

