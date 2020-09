Teyonah Parris s’écrase dans le MCU!

Bien que l’accent ait pu être mis sur Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la bande-annonce de WandaVision, nous avons également eu notre premier aperçu de Teyonah Parris en tant que Monica Rambeau.

La dernière fois que les fans ont vu Monica Rambeau était enfant dans les années 1990 pendant Captain Marvel de Brie Larson, mais elle semble avoir un rôle mystérieux dans WandaVision. Il a été confirmé en juillet de l’année dernière que Monica Rambeau apparaîtra dans la série, mais la récente bande-annonce a révélé Teyonah Parris dans le rôle. Les fans ont également eu droit à des photos de la vision de Paul Bettany dans une tenue fidèle à la bande dessinée ainsi que du nouveau personnage intrigant de Kathryn Hahn.

Mais la bande-annonce de WandaVision montrait également une brève photo de Teyonah Parris alors que Monica Rambeau était projetée hors de la ville idyllique de banlieue dans l’obscurité, entourée d’agents armés, probablement du S.W.O.R.D. agence. Les lecteurs de bandes dessinées savent déjà que dans les bandes dessinées, Monica Rambeau est devenue sa propre version de Captain Marvel avant de prendre toute une série d’autres noms de code, comme Photon, Pulsar et Spectrum. Bien que nous n’ayons pas eu un aperçu de Teyonah Parris en costume, la force qui la jette au sol pourrait impliquer qu’elle a déjà des pouvoirs, car cela ressemblait à un atterrissage difficile. Jetez un œil à Monica Rambeau dans WandaVision ci-dessous.

Qu’avez-vous pensé de l’entrée de Teyonah Parris en tant que Monica Rambeau? Avec qui pensez-vous qu’elle se battait? Que se passe-t-il avec la petite ville bizarre de WandaVision? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de WandaVision:

«WandaVision» de Marvel Studios associe le style des sitcoms classiques à l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la série mènerait au long métrage Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision devrait être diffusé en première sur Disney Plus en 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur WandaVision et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu plus original.

Source: Marvel Entertainment

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.