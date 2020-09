Netflix a publié la première bande-annonce du candidat aux prix d’Aaron Sorkin, «Le procès du Chicago 7». Basé sur l’histoire vraie, le film suit les procès de sept personnes à la suite de manifestations pacifiques qui sont devenues violentes lors de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago.

Sacha Baron Cohen joue le rôle d’Abbie Hoffman, aux côtés de Joseph Gordon-Levitt de Richard Schultz, de Yahya Abdul-Mateen II de Bobby Seale, d’Eddie Redmayne de Tom Hayden et de la star de «Succession» Jeremy Strong de Jerry Rubin. Le casting comprend également Kelvin Harrison Jr, Frank Langella, William Hurt, Michael Keaton et John Carroll Lynch.

Sorkin, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy, a écrit et réalisé le film se déroulant à l’apogée du mouvement anti-guerre et des droits civiques. Il suit les militants Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden et Bobby Seale qui organisent des marches de protestation à la convention démocrate. Les manifestations pacifiques se transforment en un violent affrontement avec la police et la Garde nationale. Tous les quatre ont été accusés de complot pour inciter à une émeute, et le procès qui a suivi a été l’un des plus tristement célèbres de l’histoire des États-Unis, d’une durée de quatre mois et demi.

La bande-annonce donne un aperçu du drame urgent de Sorkin, de la tension dans la salle d’audience aux marches du palais de justice alors que les manifestants scandent «Le monde entier regarde».

Sorkin a initialement écrit le scénario en 2007 avec Steven Spielberg sur le point de réaliser, mais la grève des scénaristes cette année-là a forcé Spielberg à abandonner. Dans les années qui ont suivi, Sorkin a peaufiné le scénario et lui a fait établir des parallèles étranges entre les événements de 1968 et nos jours.

Paramount Pictures prévoyait initialement de présenter le film en sortie limitée le 25 septembre 2020, avant de s’élargir le 16 octobre 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, les plans théâtraux du film ont été mis de côté et le géant du streaming est intervenu pour acquérir global droits du film.

“ The Trial of the Chicago 7 ” s’inclinera sur Netflix le 16 octobre, se plaçant comme un candidat sérieux aux récompenses. Regardez la bande-annonce ci-dessous.