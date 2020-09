Pendant deux heures et demie dimanche soir, le dernier épisode de Verzuz – la bataille de DJ où deux légendes du hip-hop ou du R&B comparent leurs catalogues dans une compétition (généralement) amicale – ressemblait plus à un croisement entre une société d’admiration mutuelle, une église. service et une bonne conversation de votre mère.

La session du 13 septembre a réuni des amis de longue date et des légendes de la soul multigénérationnelles Patti LaBelle et Gladys Knight, en direct de la scène de The Fillmore dans la ville natale de LaBelle, à Philadelphie, revivant les temps anciens, chantant leurs tubes et parlant de bon sens, tandis que Michelle Obama, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Kerry Washington, Oprah Winfrey, Missy Elliot, Jill Scott, Octavia Spencer, Questlove, Lena Waithe, Alicia Keys, Whoopi Goldberg et Brandy, co-star de #Verzuz de la semaine dernière, sont intervenus, avec près de 600000 téléspectateurs en direct sur Instagram (pas encore de mot sur le nombre de personnes connectées sur Apple Music).

En fait, ce Verzuz a peut-être été le plus bavard de la série à ce jour, les deux faisant plus parler que chanter. Certes, LaBelle a fait plus de changements de chaussures que de vocalisations, même si les deux étaient incroyables à voir.

Assis sur deux chaises blanches rembourrées et encadré par la rangée de lustres de The Fillmore, Knight (resplendissant dans une tenue boiteuse de couleur champagne rose) et Labelle (tamisée en noir, mais, avec une gamme de chaussures à côté d’elle, ainsi qu’un miroir qu’elle a utilisé souvent) ont immédiatement transformé leur Verzuz en une conversation au coin du feu.

«Nous sommes des OG pour de vrai, environ 150 [combined] des années », a déclaré Labelle avec un petit rire à l’ouverture de la session. «Nous sommes des Gémeaux – c’est un double moment merveilleux entre ma sœur et moi.»

Les deux ont parlé pendant 15 bonnes minutes avant de commencer à chanter, de tout, des bénédictions entre eux, le surnom de Knight pour Patti («Lil Belle»), à une longue discussion sur la cuisine pandémique qui comprenait du pudding à la banane et des côtes courtes («Don ‘ t perdre du poids pendant Covid », a conseillé LaBelle).

Knight a même réussi à se faufiler dans une fouille contre le président actuel: «Que signifie« Make America Great Again »? Esclavage?”

Le couple s’est tellement intéressé à leur discours qu’un téléspectateur est intervenu via les commentaires d’Instagram Live: “Je pense que vous avez oublié que nous regardions.”

Au moment où ils sont arrivés aux premiers morceaux – «All Right Now» de LaBelle et «Best Thing That Ever Happened to Me» de Knight and the Pips »- ils dansaient sur chaise et se levaient les pieds en chantant leur cœur.

«Je n’ai fait que quatre vidéos dans ma vie, et c’était l’une d’entre elles, a déclaré LaBelle à propos de son morceau des années 90, tandis que Knight a opté pour quelque chose de plus majestueux, brut et émouvant avec« Best Thing ». Tout au long de la soirée, Knight a opté pour les chansons les plus funk, où sa grosse voix est à son apogée nuancée, tandis que Labelle a d’abord opté pour des chansons nécessitant une gamme plus élevée et du matériel plus élégant et de l’ère électronique avant de faire ressortir ses smashes Philly International. Cependant, la nuit a également vu le retour des difficultés techniques qui ont tourmenté le début de Verzuz, à tel point que le co-fondateur de Verzuz, Swizz Beatz, a commenté le son glitch.

Quand ils sont arrivés au deuxième tour – “If You Asked Me To” de LaBelle et “Make Yours a Happy Home” de Knight et ses Pips – Patti a opté pour la ceinture de puissance pour sa ballade, tandis que Gladys est allé pour le mijotage tamisé.

Le couple a ensuite parlé de la façon dont ils étaient là pour l’un l’autre après le décès de membres de leur famille, puis se sont lancés dans la troisième ronde, qui a jumelé «Stir It Up» de LaBelle avec Knight et le paisible «Every Beat of My Heart» des Pips. ” Les deux ont chanté ensemble dans une belle harmonie, avec les hauts de Patti et les bas de Gladys qui ont inspiré Kerry Washington à poster: «Ils m’ont fait chanter dans ma cuisine pour préparer le dîner.»

Ensuite, LaBelle a dit: «Parfois, je pense que je chante trop.

Knight a répondu: “Vous êtes juste ici pour réveiller les gens – c’est un cadeau de Dieu.”

Pour le quatrième tour, la grande ballade de LaBelle “When You’ve Been Blessed (Feels Like Heaven)” et celle de Knight and the Pips, profondément groove, “On and On”. LaBelle a semblé surpris par la piste, mais a rapidement rattrapé son retard, tandis que la performance de Knight était pleine de cran et de cran – «Tant qu’il continue de nous donner le souffle, l’amour, l’esprit et le talent», a déclaré Knight après la piste.

“Si vous ne me connaissez pas maintenant” de LaBelle et le thème presque oublié de James Bond de Knight “Licence to Kill” était au cinquième tour. En plus du duo s’harmonisant autour de la plus grande ballade ecclésiale de LaBelle, Knight a trouvé sa propre marque de grandeur sexy avec ce morceau 007. La cinquième manche a également vu LaBelle appeler de manière ludique Jennifer Hudson une «génisse» – «Cette génisse m’a chanté sous une table», un terme qu’elle a utilisé dans le passé pour les jeunes chanteurs – et en disant qu’elle apprend toujours des générations telles que Hudson.

«My Love, Sweet Love» de LaBelle de la bande originale «Waiting to Exhale» et Knight and the Pips classique «Midnight Train to Georgia» composaient la sixième manche. La ballade entraînante de LaBelle était puissante, mais bien sûr ce n’était pas un concours: peu de chansons peuvent surpasser «Midnight Train», et encore moins avoir le texte de Michelle Obama dans les «woo-woo!» Requis de la chanson à la fin. Même si le flux Instagram s’est momentanément interrompu, les fans ont saisi le drame du moment.

LaBelle, qui a passé une partie de la soirée à signaler aux producteurs et aux gens du son de réparer le mix, s’est exclamé: «Ce n’est pas ma bonne chanson… Mettez ma bonne chanson sur le prompteur», pour «Love, Need and Want You» du septième round (LaBelle ) et «Quelqu’un pour veiller sur moi» (Knight). Ici, Knight s’est lancée dans les choeurs pour la tendre ballade de LaBelle tout en s’attaquant à son interprétation d’un standard Gershwin avec une grâce jazzy et légère et une certaine harmonie de Mme Patti.

Après avoir discuté de la manière dont chacun de leurs enfants les a encouragés à rejoindre Verzuz – “Parce que je ne savais pas ce que c’était”, a déclaré Knight – le huitième correspondait au “Right Kind of Lover” de LaBelle et au “Train de l’amitié” de Knight and the Pips. Un autre succès des années 90 pour LaBelle sonnait incroyablement dynamique (malgré les problèmes notés avec son prompteur), tandis que le prescient «Friendship Train» de Knight était glorieux et funky.

«Nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres, à aimer et à comprendre, à monter à bord de ce train de l’amitié», a déclaré Knight à la fin de la coupe.

La neuvième manche («Over the Rainbow» de LaBelle et «Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye») de LaBelle et Knight and the Pips ») comprenait un cri à Michelle Obama (« Elle est mariée au meilleur homme, ”A noté Knight), et le Round 10 (“ Somebody Loves You Baby (You Know Who It Is) ”de LaBelle et“ You’re Number One (In My Book) ”de Knight and the Pips) ont trouvé les géants de l’âme un mode complémentaire. LaBelle a appelé Knight “boo boo”, Knight a appelé LaBelle “citrouille”, et LaBelle a conclu: “Nous ne travaillons pas ensemble – nous sommes ensemble.”

La manche 11 s’est bien déroulée, mais la 12e a trouvé que la technologie se détraquait, produisant deux smashs LaBelle d’affilée (le «New Attitude» nerveux et un «On My Own» mijotant) contre un redux étrange et à faible volume de «Midnight Train en Géorgie. » Cependant, le couple l’a géré avec aplomb.

Mais c’est à la 14e manche que Instagram a soudainement trouvé les mots «pantalons» – parce que la paire a été rejointe par une autre âme OG, Dionne Warwick, resplendissante en blanc, pour les rejoindre sur Knight’s «That’s What Friends Are For» en tant que ainsi que les classiques de LaBelle «Vous êtes mon ami» et «Si seulement vous le saviez». Missy Elliott a sauté dans les commentaires avec une demande de vente de costume de pantalon.

«Dites à ma maman où commander», écrit-elle. «Elle vit pour un tailleur-pantalon.»

Le trio parlait plus qu’ils ne chantaient mais exécutait de belles harmonies tout au long des couplets de l’autre, et trouva LaBelle dédier ses ballades Philly International à Knight avant que les trois ne donnent leur âge (Knight, 77, LaBelle, 76, Warwick 80) et clôturent le soirée avec une couverture brève mais appropriée de «Superwoman» de Karyn White.

Il n’a peut-être pas dépassé les 1,2 million de téléspectateurs Verzuz qui se sont connectés pour Brandy vs Monica, et les difficultés techniques étaient regrettables, mais peu importe – c’était une pour les records.