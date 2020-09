Photo par Steve Granitz / WireImage

Le 31 août, les légendes du R&B, Monica et Brandy, se sont affrontées dans l’ultime Verzuz Battle organisé en direct aux studios Tyler Perry.

Les deux stars ont joué leurs succès lors de la confrontation et plus d’un million de fans enthousiastes ont écouté.

Le couple a chanté ensemble et échangé des histoires, et les fameuses chaussures blanches de Monica ont même été élevées!

Quelqu’un a dit que Brandy les portait exprès de chaussures blanches pour contrarier Monica et je ne peux pas m’arrêter de rire 😆 🤣 – riababy5 (@ riababy51) 1 septembre 2020

Chaussures blanches meme expliqué

Dans le clip Before You Walk Out of My Life de Monica, elle est vue assise sur un trottoir, portant des chaussures blanches.

Les chaussures sont des sandales avec de larges lanières blanches sur ses pieds et un gros talon carré.

À l’époque, Monica a été taquinée sans cesse à propos des chaussures et le sujet a été abordé lors de la bataille de Verzuz, au grand amusement des fans.

Monica a plaisanté: «Je pense que celui qui les a faits savait qu’ils devraient partir. Je n’ai jamais trouvé les chaussures.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour souligner le fait que lors de la discussion sur les fameuses chaussures blanches de Monica, Brandy elle-même portait une paire de talons à lanières blancs!

Le meilleur des mèmes de chaussures blanches Monica

