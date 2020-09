Le nouveau directeur général de la BBC, Tim Davie, qui a pris les commandes le 1er septembre, en remplacement de Tony Hall, a annoncé la réduction de 900 emplois du service, créant une «organisation allégée» en raison de «la pression pour continuer à concentrer notre argent sur le public».

«Nous continuerons de nous concentrer sur la réduction des coûts – les effectifs du service public de la BBC au Royaume-Uni seront donc réduits. Nous fournirons les changements convenus dans les nouvelles et les nations et les régions – une réduction de 900 rôles – et regarderons à travers la BBC pour réduire davantage la duplication, les couches et les frais généraux », a déclaré Davie dans son premier discours au personnel jeudi.

«Cela ne signifie pas que nous ne poussons pas ailleurs», a déclaré Davie. «Notre activité de studios commerciaux investit dans de nouveaux emplois, par exemple, où nous gagnons du travail dans des domaines comme l’histoire naturelle.» Il a déclaré que l’effectif de la fonction publique de la BBC avait en fait augmenté au cours des trois dernières années.

Il a averti les employés qu’ils ne pouvaient plus prendre l’avenir de l’organisation pour acquis. Davie a déclaré que si la société reste indéniablement pertinente pour le public britannique, il n’y a pas de place pour la complaisance et il existe un «risque important».

«Si les tendances actuelles se poursuivent, nous ne nous sentirons pas suffisamment indispensables pour tout notre public», a déclaré Davie. «Nous devons évoluer pour protéger ce que nous chérissons.»

«Les preuves sont sans équivoque: l’avenir d’une BBC universelle ne peut plus être tenu pour acquis. Nous n’avons aucun droit inaliénable d’exister. Nous ne valons que la valeur que nous offrons à nos publics, nos clients. Nous devons accroître cette valeur. C’est notre mission simple », a déclaré Davie.

Abordant la question longuement discutée des frais de licence qui sont la principale source de financement de la société, Davie a déclaré: «Je ne veux pas d’un abonnement à la BBC qui dessert quelques-uns. Nous pourrions en faire une entreprise décente, et je pense que cela pourrait très bien fonctionner dans certains codes postaux, mais cela ferait de nous juste une autre société de médias au service d’un groupe spécifique.

«Nous devons donc agir maintenant pour assurer notre avenir et faire en sorte que plus de gens sentent que la BBC est pour eux», a ajouté Davie. «Nous reconnaissons tous que quelqu’un dit:” Je paierais ma redevance pour Radio 4, pour “Strictement” ou pour le site Web. ” Mais ce type de connexion est sous pression et ne peut être tenu pour acquis. Partout au Royaume-Uni, dans toutes les opinions politiques, dans toute la société et dans tous les groupes d’âge, les gens doivent sentir que leur BBC est là pour eux, pas pour nous. »

Le directeur général a déclaré qu’il n’y aura plus de capacité de chaîne DAB ou de télévision traditionnelle pour les services de la BBC à l’avenir et que les offres utiliseraient les espaces existants, et que les chaînes pourraient être fermées si elles sont jugées inutiles.

Davie a signalé quatre priorités pour l’avenir: un engagement renouvelé envers l’impartialité; créer un contenu unique et à fort impact; extraire davantage en ligne; et la construction de revenus commerciaux.

«En ce qui concerne l’avenir et le succès d’initiatives comme Britbox aux États-Unis, il existe de grandes opportunités pour développer des services directs aux consommateurs dans les domaines de l’actualité, de la vidéo et de l’audio à travers le monde. Nous devons continuer à bâtir des partenariats majeurs avec des sociétés telles que FX, Discovery, ITV et Tencent, de sorte que nous nous développons en tant que fournisseur mondial de services et de contenu haut de gamme », a déclaré Davie. «De plus, nous devrions être ouverts à considérer quels autres domaines de la BBC pourraient bénéficier d’un modèle Studios afin de protéger notre offre de contenu et de talents.»

Davie a également réitéré les objectifs de diversité énoncés par la société.