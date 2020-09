CAA a promu l’agent de théâtre Kevin Lin et le dirigeant d’entreprise multiculturelle Ruben Garcia aux postes de codirecteurs de la stratégie d’entreprise culturelle.

Lin et Garcia travailleront avec le président de la CAA, Richard Lovett et le conseil d’administration de la CAA pour renforcer les stratégies à l’échelle de l’entreprise qui maximisent les opportunités créatives et la croissance commerciale pour les divers clients de l’agence.

«La CAA est en mission», a déclaré Lovett dans un communiqué lundi. «Nous sommes sans relâche dans notre recherche d’opportunités pour tous – pour nos collègues, pour nos clients et pour les membres de notre réseau Amplify engagés à accélérer un changement positif, plein d’espoir et énergique. Kevin et Ruben sont des leaders superstars dans ces efforts.

Lin supervisera le groupe de travail sur l’innovation culturelle récemment formé, composé d’agents et de cadres travaillant en collaboration pour élaborer des pratiques exemplaires en matière de culture d’entreprise qui s’appuient sur les engagements de Lovett pris à l’hôtel de ville CAA Amplify en juin et les respectent. Ces actions comprennent le soutien aux entreprises détenues et gérées par des Noirs, la garantie d’une éducation antiraciste continue et la responsabilisation au sein de la CAA, et la lutte contre les stéréotypes trompeurs qui entravent les opportunités pour les créateurs et les talents sous-représentés.

«J’ai vu de mes propres yeux l’incroyable influence de la CAA dans la promotion d’artistes, d’athlètes et d’icônes qui reflètent vraiment le monde dans lequel nous vivons, en particulier face au racisme systémique contre les vies des Noirs et les communautés de couleur», a déclaré Lin. «Faisant fond sur les engagements que nous avons pris lors de notre hôtel de ville Amplify, je suis honoré et ravi de travailler avec des collègues de l’agence pour réaffirmer et redéfinir le leadership multiculturel de CAA.

Garcia dirigera les efforts autour de CAA Amplify, qui est conçu pour connecter les leaders et les acteurs du changement culturel de couleur pour tirer parti de leur influence et générer un changement transformationnel dans les entreprises et la société. Cela comprend le sommet annuel d’Amplify sur invitation uniquement et les événements de l’hôtel de ville Amplify récemment lancés.

Garcia continuera également à servir de liaison et de conseiller pour les clients, les entreprises et les organisations intéressés par la promotion et le développement d’activités philanthropiques liées à la diversité dans les domaines des affaires et de la création, notamment Kendrick Sampson, Anthony Ramos, Becky G, Laurence Fishburne, Edward James Olmos , Ricky Martin, Karla Souza, Connor Franta, Gina Rodriguez et Will Packer sur leurs activités philanthropiques.

«Je suis fier des investissements et des engagements que nous avons pris pour créer plus d’espace et de possibilités pour tant d’artistes talentueux qui façonnent le paysage culturel», a déclaré Garcia. «Alors que le monde et notre industrie continuent de faire face à une gamme de défis sociaux, je suis ravi de lancer ce nouveau partenariat avec Kevin pour innover sur nos efforts existants et poursuivre l’important travail de changer le teint de notre industrie.»