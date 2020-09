Partager

La casa de papel, l’un des grands succès de Netflix, prépare pleinement sa cinquième saison, qui marquera la fin de la série. Il a été récemment rapporté qu’un acteur célèbre a rejoint le casting et ici nous vous disons tous les détails.

La cinquième et dernière saison de La casa de papel ne cesse de nous donner des nouvelles. Et ce n’est pas surprenant, puisque cette série est l’un des grands succès de Netflix et bien sûr elle dira au revoir en grand. Par conséquent, à la fin du mois de juillet, il a été annoncé que l’acteur Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado avaient été choisis pour faire partie du casting. Et apparemment, nous avons maintenant un autre ajout.

C’est José Manuel Seda lui-même qui a donné la nouvelle sur son compte Twitter, révélant qu’on lui avait dit le jour de son anniversaire qu’il allait faire partie du phénomène La Casa de papel. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, l’acteur est devenu bien connu pour avoir fait partie de « Physique ou Chimie » comme Martín, « Yo soy Bea » comme Gonzalo de Soto ou plus récemment pour être apparu dans « Toy boy » comme Borja Medina et « Amar est pour toujours «comme Armando.

Heureux de partager le merveilleux cadeau que j’ai reçu le jour de mon anniversaire: ma participation à la dernière saison de @LaCasaDePapelTV, une de ces séries que quand on les voit, on rêve d’y être. Merci à @VancouverMed et @NetflixES 😊 # lacasapepapel5 # lcdp5 # MoneyHeist5 pic.twitter.com/FKS8P3jAED – José Manuel Seda (@josemanuelseda) 31 août 2020

Les bons ou les méchants?

La réalité est que pour le moment, nous ne savons rien du caractère qu’il aura, ni s’il sera du côté du professeur ou des forces du droit dans cette cinquième tranche. Il en va de même pour Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado. La cinquième saison de «La Casa de Papel» a commencé le tournage le mois dernier et passera par le Danemark et le Portugal, ainsi que notre pays.

Ce dernier lot de dix épisodes, qui selon son créateur « mettra le professeur (Álvaro Morte) et son groupe sur les cordes, n’a pas encore de date d’arrivée sur Netflix.

