Garena Feu libre surpris à nouveau tous les joueurs sur sa plateforme avec une collaboration entre le jeu vidéo, The Paper House et Netflix, avec lequel il y aura un un événement collaboration entre la série et ce Bataille royale.

Ceci n’est qu’un des nombreux événements et collaborations qui Feu libre a fait tout au long de son histoire, se consolidant comme le tireur le plus important de la plateforme mobile, non seulement avec une large base de joueurs mais avec une activité constante et innovante.

L’événement de La maison du papier et Netflix dans le jeu, il porte le nom de « Plan des Bermudes»Commence le 6 septembre en tant que mission en jeu, en plus de la deuxième partie de l’événement« impression »de l’argent débutera le 12 septembre, qui comprendra également les mécanismes de mission en jeu.

Les récompenses de cet événement seront multiples. En premier lieu, bien sûr, les vêtements déjà emblématiques des protagonistes de cette série ne pouvaient pas être manqués: une combinaison rouge, qui peut être obtenue en missions en solo ou en groupe pendant tous les jours de l’événement.

Et en plus de tout cela, un nouveau mode de jeu de 4 contre 4 sur de petites cartes où l’équipe qui imprime le plus d’argent sera la gagnante, en suivant les mécanismes bien connus de Feu libre plus les nouvelles que la mise à jour de cet événement apportera.

L’événement Plan Bermuda de La Casa de Papel et Free Fire commencera officiellement cette 6 septembre 2020 et sera disponible sur toutes les plateformes où le jeu est disponible sans exception jusqu’à sa date de fin.

Pour participer, il vous suffit télécharger le jeu (vérifiez les appareils compatibles), créez un compte et commencez à jouer, comme il est et a toujours été gratuit.