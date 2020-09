Depuis le début de la détention jusqu’à maintenant, il n’y a eu ni une ni deux, mais beaucoup plus de célébrités qui Ils ont opté pour les colorants roses pour montrer sur vos cheveux. Ainsi, parmi les plus récentes, nous avons Kaia Gerber, mais nous ne pouvons pas oublier les temps forts de Taylor Swift, Ellen Fanning ou Dua Lipa, entre autres. Eh bien, maintenant le dernier à rejoindre est Ariel Winter.

Ainsi, après l’avoir vue il y a quelques mois, au début de l’été, en train de faire ses débuts avec une chevelure blonde platine dans le plus pur style Mother of Dragons, maintenant l’actrice de Modern Family a décidé que septembre est un excellent mois pour changer de look et nous surprendre tous avec un teinte rose idéale.

Il s’agit de une belle teinte que l’on a vu très similaire chez d’autres et qu’il est facile de copier chez soi tant qu’on est un peu rusé. Un ton qui c’est de la pure tendance, surtout au vu du nombre de célébrités qui ces derniers temps ont opté pour lui et que, avec certitude, nous continuerons à voir.

Il est clair que pour Ariel ces derniers temps est devenu le plus caméléon Et elle n’a pas peur de changer régulièrement de couleur de cheveux, ce qui nous laisse de superbes looks et idées.

Par conséquent, si cet automne vous pensez qu’il est temps pour un changement de look plus audacieuxParmi les couleurs les plus courantes, sans aucun doute, le rose est une bonne option sur laquelle miser pour tourner totalement nos cheveux, les remplir de couleur et, pourquoi pas, avoir de bonnes vibrations aussi.

Photos | @arielwinter