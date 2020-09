La chaîne de l’univers Walking Dead est désormais diffusée gratuitement sur IMDb TV

AMC s’est officiellement associé à IMDb TV pour un nouvel accord qui permettra à six chaînes AMC d’être ajoutées à la gamme «Watch Live» du diffuseur gratuit financé par la publicité. L’un des six canaux, The Walking Dead Universe Experience, sera uniquement dédié à Les morts qui marchent univers avec certains épisodes complets de la série principale et ses retombées telles que Craindre le mort-vivant ainsi que d’autres émissions connexes comme Montez avec Norman Reedus maintenant en streaming gratuitement sur IMDb TV. Selon Variety, la chaîne exclusive proposera également des images des coulisses inédites, du contenu bonus, des séries numériques originales, des interviews avec des acteurs et des épisodes préférés des fans.

«Cette solution de contenu complète et personnalisée pour IMDb rend les grands spectacles et franchises dont AMC Networks est connu pour être accessible à encore plus de fans et de téléspectateurs et étend notre empreinte de programmation de manière convaincante sur une plate-forme passionnante et émergente». Président des ventes publicitaires et des partenariats pour AMC Networks, Kim Kelleher a déclaré dans un communiqué.

En outre, IMDb a également lancé une autre chaîne AMC appelée AMC: Presents, qui mettra en valeur les séries originales du réseau telles que Arrêter et prendre feu ainsi que des films et des originaux non scénarisés. Les quatre autres chaînes dont le lancement est prévu dans les mois à venir sont Réalité absolue par WE tv, Rush par AMC, IFC Films Picks et Slightly Off par IFC.

Les morts qui marchent est une histoire qui a commencé il y a 10 ans avec un homme essayant de retrouver sa famille. Cette famille a grandi et progressivement des communautés ont pris forme. Ils se sont battus et ont survécu, ont prospéré et ont donné naissance à une nouvelle génération. C’est une histoire de l’humanité et il y a d’autres histoires à raconter.

Nous sommes maintenant au printemps, quelques mois après la fin de la saison 9, lorsque notre groupe de survivants a osé traverser le territoire des Whisperer pendant l’hiver rigoureux. Les communautés rassemblées sont toujours aux prises avec les séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur les nouvelles limites qui leur sont imposées, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui pourrait être inévitable.

Mais les Whisperers sont une menace sans pareille. Soutenu par une horde massive de morts, c’est apparemment un combat qu’ils ne peuvent pas gagner. La question de savoir quoi faire et la peur qu’elle engendre infectera les communautés et suscitera la paranoïa, la propagande, les agendas secrets et les luttes intestines qui les mettront à l’épreuve en tant qu’individus et en tant que société. L’idée même de savoir si la civilisation peut survivre dans un monde rempli de morts est en jeu.

Les morts qui marchent stars Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash, Nadia Hilker, Lauren Ridloff, Angel Theory, Dan Fogler, Samantha Morton et Ryan Hurst. Thora Birch et Kevin Carroll ont rejoint le casting pour la saison 10.

