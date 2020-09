Partagez Dua Lipa session en maillot de bain orange | .

C’est à travers une publication que la chanteuse Dua Lipa a réalisée sur son compte Instagram, dans lequel elle a profité de ce qui semble être des vacances bien méritées, elle a ravi ses followers tout en portant un minuscule maillot de bain orange sur son compte. Instagram.

La petite amie de Anwar hadid Bien qu’il ne partage pas constamment des publications sur son compte Instagram, où il compte un peu plus de 52 millions d’abonnés, Dua Lipa la super modèle et la créatrice de mode britannique est aimée et adorée par ses fans.

La chanteuse n’était pas seule, elle était accompagnée de plusieurs amis, dans sa publication apparaissent de nouvelles photographies dans lesquelles en plus de montrer son petit maillot de bain, vous pouvez voir un peu à quel point elle a apprécié, non seulement avec sa compagnie mais aussi avec le lieu où ils profitaient du beau temps et de la piscine.

Dua Lipa et compagnie étaient à Pal Springs, Californie, États-Unis, elle a commenté qu’elle passait une bonne journée, avec d’autres mots plus précis.

À près de trois millions de likes, et à plus de sept mille commentaires, l’interprète de « Ne commencez pas maintenant » a été dans une certaine mesure critiqué pour le fait d’être « en fête » au milieu de la pandémie, qui a été causée par le coronavirus.

Cependant, d’autres de ses adeptes espèrent qu’elle et ses compagnons prennent soin d’eux-mêmes et prennent les mesures de sécurité sanitaire qui jusqu’à présent continuent d’être appliquées dans le monde entier.

Ce qui est certain, c’est que Dua Lipa n’est pas la seule célébrité à avoir voyagé ces derniers temps et même à profiter de certains voyages.

Pendant des jours, la chanteuse d’origine albanaise a été la propriétaire d’une silhouette de rêve, en particulier ses jambes que ce ne serait pas une surprise si elle les avait assurées pour quelques millions, apparemment c’est quelque chose de commun chez les célébrités.

Elle est récemment apparue dans une vidéo sur Internet où ses jambes étaient beaucoup plus longues que d’habitude, ce serait peut-être la tenue qu’elle portait, car les internautes n’arrêtaient pas de l’admirer et de répéter à quel point elle était belle et à quel point ses jambes étaient précieuses.

Lipa est née le 22 août 1995, elle a actuellement 25 ans, même si elle est encore très jeune, sa carrière a commencé alors qu’elle n’avait que 14 ans, ceci lorsqu’elle a commencé à faire des reprises d’autres célébrités.

Quand il a eu l’occasion de sortir son premier album, il en a profité, c’était en 2017 appelé « Dua Lipa », et bien qu’il n’ait sorti qu’un autre album en fait c’était en 2020 quand il a fait son succès a été un phénomène, la combinaison de la beauté , le talent et la silhouette exquise étaient une bombe pour ses disciples.

Il a récemment donné à ses followers l’opportunité de faire partie de l’une de ses nouvelles vidéos, pour la chanson « Levitating remix », cette nouvelle a rendu fou ses fans qui ont immédiatement prêté attention aux indications du chanteur.

L’invitation a été faite à travers une vidéo sur Twitter, où ses fans pouvaient participer à la dynamique, ce qu’ils avaient à faire était d’enregistrer une vidéo sous la plateforme Tik tok en utilisant le hashtag #DuaVideochallenge montrant leurs talents aux personnes ayant des compétences en le domaine du maquillage, de la chorégraphie et de l’animation de manière professionnelle.

De cette façon, l’interprète de « New Rules » a choisi ceux qu’elle considérait comme les bons pour collaborer avec elle, jusqu’à présent, on ne sait pas quand lesdites vidéos sortiront, donc les utilisateurs de l’application et les participants sont impatients d’attendre nouvelles du chanteur.