La série documentaire Showtime Love Fraud a attiré les téléspectateurs avec l’histoire de Richard Scott Smith et des femmes qui disent qu’il les a escroqués et escroqués de milliers de dollars.

Mais l’une des vedettes de l’émission en quatre parties est quelqu’un que Smith n’a jamais escroqué, un bienfaiteur qui a offert ses services gratuitement après avoir entendu les histoires de femmes. Rencontrez Carla Campbell.

Qui est Carla Campbell sur «Love Fraud» de Showtime?

Source: Showtime

Carla Campbell est la «seule dame chasseuse de primes dans le comté de Johnson, Kansas», comme l’a dit la cinéaste Heidi Ewing à Vox, et Ewing et la co-réalisatrice Rachel Grady ont rencontré Campbell après que les femmes dans l’affaire Richard Scott Smith leur ont parlé d’elle.

«Elle avait une abeille dans son bonnet et voulait aider ces femmes parce qu’elle avait souffert sous les mains d’agresseurs dans le passé», a expliqué Ewing. «Donc, ce conglomérat de femmes, plus le chasseur de primes, égalait l’intrigue pour Rachel et moi. Une fois que nous avons commencé à entendre toutes les histoires, nous avons réalisé que c’était probablement une série et non un film. “

Ewing a poursuivi: “C’était vraiment tentant de savoir qu’il était quelque part là-bas, et peut-être que nous pourrions l’aider à le retrouver. C’était le genre de défi que nous pouvions vraiment relever, et c’est ainsi que tout a commencé.”

Source: Showtime

Campbell a également rassuré les cinéastes quand il semblait qu’ils ne trouveraient jamais Smith. «C’était surtout stressant de ne pas savoir où se trouvait réellement le prétendu centre de notre série», a ajouté Ewing. «Il a glissé entre les mailles du filet, a glissé entre nos doigts, de nombreuses fois. … Carla Campbell n’arrêtait pas de dire: «Il va déraper. Ils dérapent toujours. ”

Vanity Fair, quant à elle, décrit Campbell comme un «chasseur de primes qui fume carrément et qui fume dur» qui a été tellement écœuré par l’histoire de Richard Scott Smith qu’elle a réquisitionné «l’escouade de vengeance» des femmes et a pris le cas pro bono.

«C’était quelqu’un qui comprenait la loi, pouvait aider à le retrouver et savait comment il pouvait être traduit en justice légalement», a déclaré Ewing au magazine. «Elle était une cheville ouvrière en ce sens qu’elle n’avait pas été lésée par lui, mais elle a encouragé les femmes et les a soutenues et avait juste une certaine crédibilité en raison de son expérience avec les criminels.

Source: Showtime

Ces jours-ci, Campbell se bat contre un cancer du poumon métastasé de stade quatre, et en janvier, elle a lancé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour ses dépenses médicales. «Je viens de terminer de travailler avec une équipe de tournage et les victimes d’un escroc romantique pour le retrouver et faire passer le mot sur ce salaud», a-t-elle écrit sur sa page GoFundMe.

Elle a expliqué sa situation sur la page: «Je suis actuellement sous radiothérapie et immunothérapie. Les frais médicaux et l’immunothérapie s’avèrent ridiculement chers et ne sont pas entièrement couverts par une assurance. Ma famille et moi-même apprécierions vos prières et toute aide que vous trouverez dans votre cœur à donner. “

Jusqu’à présent, la campagne a recueilli 3 415 $ sur son objectif de 50 000 $, y compris un don de 500 $ d’un fan qui a écrit: «Cette femme a fait plus pour ces femmes et d’autres, plus que vous ne le pensez! Je l’aime de tout mon coeur!”

