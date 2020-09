Il y a un nouveau signe que le gouvernement chinois a tendance à accélérer l’accord pour transférer le contrôle de TikTok de ByteDance aux propriétaires américains, y compris Oracle et Walmart.

Un éditorial publié mercredi dans China Daily, le journal d’État du régime de Pékin, a qualifié l’accord de formation de TikTok Global – qui a été forcé par un décret du président Trump sous prétexte de protéger la sécurité nationale américaine – était «sale et injuste et basé sur l’intimidation et l’extorsion. »

“La Chine n’a aucune raison de donner son feu vert à un tel accord, qui est sale et injuste et basé sur l’intimidation et l’extorsion”, déclare l’éditorial du China Daily. «Si les États-Unis réussissent, ils continueront de faire de même avec d’autres entreprises étrangères. Céder aux demandes déraisonnables des États-Unis signifierait la perte de la société chinoise ByteDance.

L’administration Trump a donné à ByteDance une date limite le 12 novembre pour vendre les opérations américaines de TikTok à la majorité américaine; sinon, le gouvernement américain procédera à une interdiction complète de TikTok.

Les investisseurs de ByteDance, Oracle, Walmart et ByteDance pensaient avoir conclu un pacte pour TikTok Global – évaluant apparemment la société d’applications jusqu’à 60 milliards de dollars – qui satisferait à la fois les gouvernements américain et chinois. Le nouveau TikTok Global, basé aux États-Unis, «paierait plus de 5 milliards de dollars en nouveaux impôts au Trésor américain», selon un communiqué conjoint Oracle-Walmart. La sécurité de l’entreprise et les données utilisateur seraient supervisées par Oracle et l’application fonctionnerait sur son infrastructure cloud.

Cet accord a reçu la «bénédiction» de Trump la semaine dernière. Mais il est possible que l’accord ne passe pas.

ByteDance et Oracle lancent des récits différents sur les conditions de propriété de TikTok Global. et le Dimanche, ByteDance a déclaré qu’il détiendrait 80% de TikTok Global, Oracle et Walmart prenant collectivement une participation de 20%. Mais Oracle a déclaré lundi que «ByteDance n’aura aucune propriété dans TikTok Global» lors de sa création et que les Américains en détiendront la majorité.

Trump, sur «Fox & Friends» de Fox News lundi, a suggéré qu’il mettrait fin à l’accord «si nous trouvions que [Oracle doesn’t] avoir un contrôle total. » Trump a déclaré que ByteDance “n’aurait rien à voir avec [TikTok], et s’ils le font, nous ne conclurons tout simplement pas l’accord.

Dans son éditorial, le China Daily a comparé le fait que Trump ait obligé ByteDance à céder les opérations américaines à des tactiques de foule. “Ce que les États-Unis ont fait à TikTok est presque la même chose qu’un gangster forçant un accord commercial déraisonnable et injuste sur une entreprise légitime”, explique l’éditorial du journal, intitulé “Aucun déguisement proposé pour l’accord TikTok n’est un truc sale et sournois.”

TikTok Global comptera quatre citoyens américains dans son conseil d’administration de cinq membres, selon une déclaration conjointe d’Oracle et de Walmart. Le New York Times a rapporté que Zhang de ByteDance serait le seul membre du conseil d’administration non américain, aux côtés du chef de Walmart Doug McMillon, William Ford de General Atlantic, Arthur Dantchik de Susquehanna et Douglas Leone de Sequoia.

Mercredi, Maria Bartiromo de Fox Business a rapporté que le PDG d’Oracle Larry Ellison – un partisan de Trump – lui avait dit qu’avec les quatre membres américains du conseil d’administration de TikTok Global, le cinquième «sera probablement japonais, Masa Son», qui est le PDG de SoftBank (qui est un investisseur dans ByteDance).

TikTok dit qu’il compte 100 millions d’utilisateurs américains de l’application, qui est populaire parmi les adolescents et les jeunes adultes pour partager des vidéos de synchronisation labiale, de danse et d’autres vidéos de courte durée.

«Le succès que TikTok a obtenu… a apparemment mis Washington mal à l’aise, et il a utilisé la sécurité nationale comme prétexte pour interdire l’application de partage de vidéos courtes», a déclaré le China Daily dans l’éditorial. «La sécurité nationale est devenue l’arme de choix pour Washington lorsqu’il veut freiner la montée en puissance de toutes les entreprises de pays étrangers qui surpassent leurs homologues américaines.»

ByteDance continuera à garder le contrôle sur les algorithmes d’IA qui alimentent les recommandations vidéo de l’application TikTok (et que ByteDance utilise pour l’application Douyin similaire, disponible en Chine).

China Daily a déclaré qu’Oracle étant habilité à vérifier le code source de l’application de TikTok, cela donnerait également injustement aux États-Unis des informations sur Douyin de ByteDance. «ByteDance risque donc de perdre non seulement le contrôle de l’entreprise, mais aussi sa technologie de base qu’elle a créée et qu’elle possède. Cela serait préjudiciable au développement à long terme de l’entreprise », indique l’éditorial du journal.

Au cours du week-end, TikTok a obtenu un sursis d’une semaine de l’interdiction du département du Commerce de télécharger l’application de vidéo sociale jusqu’au dimanche prochain 27 septembre, citant l’approbation provisoire du président Trump de l’accord de ByteDance.