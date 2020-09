La cinéaste bosniaque Jasmila Žbanić, dont le dernier long métrage, «Quo Vadis, Aida?», Sera présentée en première mondiale le 3 septembre en compétition au Festival du film de Venise, développe une série de nouveaux projets, dont un documentaire sur l’homme d’affaires et philanthrope juif bosniaque Emerik Blum , Variety a appris exclusivement.

Le projet sans titre raconte l’histoire de Blum, le fondateur et PDG d’Energoinvest, une société d’ingénierie et d’énergie classée parmi les plus grands conglomérats d’Europe de l’Est. Jusqu’à sa mort en 1984, Blum était un philanthrope de premier plan dans l’ex-Yougoslavie, parrainant des milliers d’étudiants grâce à sa fortune personnelle et offrant des logements d’entreprise à ses employés.

«C’est incroyable de voir cela du point de vue de la Bosnie d’aujourd’hui et de l’économie d’aujourd’hui», a déclaré Žbanić, soulignant comment Blum a également organisé des concerts dans son usine avec les principaux compositeurs contemporains. «Pouvons-nous imaginer un PDG faire cela maintenant?»

La réalisatrice développe également un film de fiction, «Mes femmes», qui suit quatre générations de femmes de sa famille «qui ont dû surmonter les restrictions sociétales, les guerres, le patriarcat – un siècle de la vie des femmes dans les Balkans», selon Žbanić . Un autre projet sans titre est une série télévisée sur le siège de Sarajevo.

La réalisatrice acclamée est à Venise pour la première de son film sur le massacre de quelque 8 000 civils – pour la plupart des hommes et des garçons musulmans – à Srebrenica, une ville qui était considérée comme une «zone de sécurité» au milieu du conflit plus large et déchaîné de la guerre de Bosnie. dans les années 1990. Le pire acte de massacre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, le massacre a été perpétré alors que les soldats de la paix de l’ONU restaient les bras croisés, et a ensuite été considéré comme un génocide.

«Quo Vadis, Aida?» a été produit par Damir Ibrahimović et Žbanić par l’intermédiaire de l’association d’artistes Deblokada, qu’elle a fondée, et coproduit par coop99 Filmproduktion (Autriche), Digital Cube (Roumanie), N279 Entertainment (Pays-Bas), Razor Film Produktion (Allemagne), Extreme Emotions (Pologne), Indie Prod (France), Tordenfilm (Norvège), TRT (Turquie) et ZDF / ARTE (Allemagne). Indie Sales gère les ventes mondiales.

Le premier film de Žbanić, «Grbavica: Land of my Dreams», sur une veuve et sa jeune fille qui luttent pour se débrouiller dans Sarajevo ravagée par la guerre, a remporté l’Ours d’or à Berlin en 2006. Plus d’une décennie plus tard, elle revient au conflits balkaniques turbulents des années 1990 pour raconter l’histoire d’une traductrice de l’ONU à Srebrenica, interprétée par l’acteur vétéran Jasna Đuričić, essayant désespérément de sauver sa famille de la violence à venir.

Un quart de siècle après les tueries, Srebrenica reste un «champ de mines politique», a déclaré Žbanić, utilisé par certains en Bosnie comme un outil politique alors que beaucoup le nient à ce jour. La réalisatrice savait que naviguer dans un tel champ de mines poserait également d’autres défis – du financement grâce aux ressources limitées de l’industrie cinématographique bosniaque à la représentation de personnages historiques encore vivants aujourd’hui – mais elle ressentait un «besoin insupportable» de raconter l’histoire de Srebrenica.

Pourtant, elle avait de puissants doutes. «En tant que cinéaste bosniaque qui a survécu à la guerre, je suis profondément proche du sujet, mais cette proximité n’est pas toujours une bonne qualité pour faire un film», a-t-elle déclaré. «Vous êtes trop impliqué, trop myope, trop vulnérable.»

En écrivant le scénario, Žbanić voulait voir les événements avec un regard neuf, «essayant de raconter l’histoire à un public imaginaire qui n’a jamais entendu parler de Srebrenica, me mettant constamment dans la position de celui qui a cette expérience à un moment, et une position de quelqu’un qui n’en sait rien et qui le voit pour la première fois dans la prochaine.

Ce qui est resté clair tout au long était son besoin urgent de présenter les meurtres de Srebrenica, et leurs conséquences, avec une clarté sombre – de dépeindre la guerre d’une manière qui[s] il est nu du patriotisme et d’autres conneries qui servent souvent à dissimuler sa banalité.

À cette fin, elle a utilisé l’histoire d’Aida pour mettre en évidence le fardeau spécifique que la guerre impose aux femmes, qui non seulement souffrent de la guerre elle-même, mais sont souvent laissées pour ramasser les morceaux par la suite. «Pour moi, une guerre est une étape pour la performance des sociopathes et des psychopathes – ils y fonctionnent parfaitement tandis que d’autres sont perdus et souffrent», a-t-elle déclaré. “[The] l’héroïsme des femmes n’est pas l’héroïsme des hommes.

Alors que son film se déroule dans un chapitre particulièrement sanglant de l’histoire européenne récente, Žbanić a décrit ce qui s’est passé à Srebrenica comme «un avertissement sérieux» au monde d’aujourd’hui, à une époque où le populisme et le nationalisme sont en hausse dans le monde.

«Le film montre ce qui peut arriver si nous n’avons pas de solidarité, d’empathie et ce qui se passe lorsque nos institutions censées servir et protéger la société sont ruinées», a-t-elle poursuivi. «Pas seulement l’ONU, mais toutes les institutions que nos civilisations construisent pour le bien d’une société démocratique: du système de santé au service postal.»

Vingt-cinq ans plus tard, elle a décrit l’effusion de sang de Srebrenica comme un rappel de «combien il est facile de se glisser dans l’inimaginable» aux mains «d’hommes politiques irresponsables et de leurs intérêts». Elle a ajouté: «Je pense que nous vivons à une époque où nous ne pouvons pas nous permettre d’acheter des récits faciles.»