Journal La Jornada

Vendredi 28 août 2020, p. 7

Célébration ouverte d’esprit du désir féminin débordant de métaphores sexuelles graphiques, la chanson WAP de Cardi B, mettant en vedette Megan Thee Stallion, est en tête des charts et a laissé la droite américaine échauffée et bouleversée par l’indécence.

Le sujet sorti ce mois-ci, et dont l’acronyme fait référence à un vagin bien lubrifié, ne laisse rien à l’imagination.

Certains le considèrent comme un hymne féministe. D’autres sont horrifiés par son indulgence scandaleuse pour les détails éhontés. Mais WAP a commencé en tête du classement aux États-Unis et a atteint en quelques semaines plusieurs listes d’été réputées.

Je ne cuisine pas, je ne nettoie pas / Mais laissez-moi vous dire, comment j’ai eu cette bague (je ne cuisine pas, je ne nettoie pas / mais laissez-moi vous dire, comment j’ai eu cette bague), rappe Cardi B dans l’une des rares lignes qui ils peuvent être publiés dans un journal familial, avant de commencer à donner des détails sinistres sur leurs exploits sexuels.

La chanson elle-même est simple, et son élément musical le plus important est une partie contagieuse de l’air de danse des années 90 sur Baltimore Whores de Frank Ski dans cette maison.

Les performances lyriques font la différence: Cardi B, du Bronx, et Megan Thee Stallion, de Houston, se réjouissent de chanter chaque couplet.

Le clip vidéo montre les deux femmes dansant dans un fantastique manoir digne de Willy Wonka, rebondissant dans des chaussures à talons hauts et portant des corsets de couleur bonbon parmi des animaux exotiques comme des tigres et des serpents dans certaines scènes, et dans une piscine bondée. avec des bikinis en vinyle dans d’autres.

Les critiques ont salué la chanson et un défi de danse WAP est devenu viral sur TikTok.

Mais certains républicains scandalisés ont répondu avec dégoût:

#WAP (que j’ai entendu) m’a donné envie de verser de l’eau bénite dans mes oreilles, a tweeté l’espoir républicain du Congrès James Bradley de Los Angeles.

Ben Shapiro, un éminent chroniqueur conservateur, a fait une lecture dramatique des paroles – ce qui a conduit à beaucoup de ridicule – et a vu le succès comme un pas en arrière pour les féministes.

Mais la réponse négative n’a pas limité la montée en puissance du WAP. Ils continuent de parler et les chiffres continuent de grimper, a récemment déclaré Cardi B, 27 ans.

Hypocrisie

Les utilisateurs des médias sociaux soulignent que les conservateurs qui critiquent Cardi B ont également élu un président qui se vantait d’attraper les femmes par la chatte.

Ses critiques ne sont pas surprenantes pour Sherri Williams, une experte en médias de masse à l’Université américaine de Washington, DC, qui a écrit sur Cardi B.

Le patriarcat punit toujours les femmes pour avoir discuté de leurs expériences sexuelles, a-t-il soutenu.

Si une femme a survécu à une agression sexuelle, elle est blâmée pour ses actes ou pour les vêtements qu’elle porte. Si une femme parle de désir sexuel, elle est classée comme immorale, a-t-il déclaré.

L’hypocrisie est encore plus grande si l’on considère que les deux rappeurs WAP sont noirs, a déclaré Williams.

Les valeurs américaines ont signifié l’assujettissement sexuel des femmes et le terrorisme sexuel contre les femmes de couleur, a-t-elle dit, citant l’esclavage et les enquêtes gynécologiques qui exploitaient les femmes noires comme exemples.

Williams pense que la chanson met à nu la notion erronée selon laquelle le féminisme est réservé aux femmes blanches, aisées et hétérosexuelles titulaires d’un diplôme universitaire.

Mère politiquement active qui n’a pas honte de son propre succès, Cardi B personnifie les idéaux féminins, a déclaré Williams. Mais « parce qu’avant elle faisait du strip-tease et nous l’avons rencontrée dans une émission de télé-réalité et qu’elle vient d’une famille ouvrière (…) pour certaines personnes, ils semblent nier et rejeter son féminisme. »

Première dame vibes

Pour la gynécologue bien connue Jen Gunter, le WAP est un nouveau jalon culturellement pertinent permettant de lutter contre la désinformation vaginale et vulvaire.

Notre société fait honte aux femmes de parler de leurs parties du corps, a déclaré l’auteur du livre The Vagina Bible.

Gunter a noté que la critique de la chanson était prévisible. Il n’y a rien de plus dangereux pour un homme faible qu’une femme investie de sa propre sexualité, a-t-il noté.

Elle a félicité WAP pour avoir ouvert des conversations qui peuvent aider les femmes qui se sentent gênées par leur corps, notant que la culture pop parle rarement du vagin de manière constructive.

Le WAP et d’autres expressions artistiques du genre permettent aux femmes de s’exprimer de la même manière que les hommes se sont exprimés. Je pense que c’est un grand pas en avant, a-t-il assuré.

Lors de la diffusion du discours de l’épouse du président Donald Trump lors de la convention nationale républicaine mardi, l’ancienne candidate au Congrès DeAnna Lorraine a tweeté que l’Amérique avait besoin de beaucoup plus de femmes comme Melania Trump et beaucoup moins de Cardi B.

Le rappeur, dont le nom de naissance est Belcalis Almanzar, a répondu en tweetant une photo de la troisième épouse de Donald Trump, une ancienne mannequin, pratiquement nue.

L’image ne semblait pas être une critique. Cardi B a déclaré qu’elle incarnait les vibrations de sa chanson. Une simple observation, nota-t-il.