Après que Wonder Woman 1984 ait quitté la date de sortie du 2 octobre précédemment fixée et se soit dirigée vers Noël, cela est parti Nia DaCostaRemake d’horreur attendu de Candyman comme la prochaine sortie théâtrale majeure prévue pour l’automne. Mais Universal et MGM ne veulent apparemment pas gâcher ce genre de pression, alors les studios repoussent le film à 2021, tout comme de nombreux autres blockbusters qui devaient sortir cette année.

Variety a des nouvelles sur le retard de la date de sortie de Candyman. Le film devait arriver le 16 octobre après avoir déjà été retardé deux fois auparavant par la pandémie de coronavirus. Le film était initialement prévu pour juin de l’été dernier, a été repoussé en septembre, puis à nouveau à la date de sortie la plus récente d’octobre. Universal et MGM n’ont pas encore annoncé la nouvelle date de sortie de Candyman pour 2021, mais ils le feront dans les semaines à venir.

Réalisateur Nia DaCosta se sont rendus sur Twitter du jour au lendemain pour expliquer pourquoi ils retardaient au lieu de lui donner une version VOD premium:

Nous avons fait Candyman pour être vu dans les théâtres. Pas seulement pour le spectacle, mais parce que le film parle de communauté et d’histoires – comment ils se façonnent, comment ils nous façonnent. Il s’agit de l’expérience collective du traumatisme et de la joie, de la souffrance et du triomphe, et des histoires que nous racontons autour d’elle. Nous voulions que l’horreur et l’humanité de Candyman soient vécues dans un collectif, une communauté, alors nous poussons Candyman à l’année prochaine, pour nous assurer que tout le monde puisse voir le film, dans les salles, et partager cette expérience.

Après les débuts de Tenet dans les salles récemment, les studios ont constaté que même l’un des films les plus attendus de l’année avait du mal à attirer le public dans les salles. Qui peut les blâmer lorsque la pandémie de coronavirus est encore une menace viable, en particulier aux États-Unis. Bien qu’il y ait des régions des États-Unis où il semble sûr de voir des films, il y a toujours des risques impliqués à chaque fois, et cela restera ainsi jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin. Mieux vaut prévenir que guérir.

Maintenant, la prochaine version majeure du studio est Mort sur le Nil, la suite de Meurtre sur l’Orient Express, actuellement prévu d’ouvrir dans les salles le 23 octobre 2020. Les studios Disney / 20th Century garderont-ils cette date ou la repousseront-ils plus tard dans l’année? Restez à l’écoute.

