Affiche promotionnelle One Piece S20 / Toei Animation

Besoin d’une ventilation pour la date de sortie du chapitre 989 de One Piece? Lisez notre aperçu complet ici, y compris tous les spoilers potentiels apparaissant en ligne.

One Piece reste l’une des séries de mangas les plus importantes et les plus réussies, mais les fans restent aussi impatients qu’ils ne l’ont jamais été.

Voici une ventilation complète de la date et de l’heure de sortie du chapitre 989, ainsi qu’un bref aperçu des spoilers qui ont commencé à apparaître en ligne.

Chapitre 989: Date de sortie

Au moment de la rédaction de cet article, le chapitre 989 de One Piece devrait sortir le dimanche 6 septembre 2020.

Ceci selon le calendrier de publication officiel du chapitre fourni dans la section Shonen Jump de Viz Media.

Si cette date de sortie reste correcte, nous pouvons nous attendre à ce que le chapitre 989 soit publié à minuit JST – ce qui signifie que la traduction en anglais sera aux heures suivantes pour un public international:

Heure du Pacifique: 9 h 00 le dimanche 6 septembre Heure du Centre: 11 h 00 le dimanche 6 septembre Heure de l’Est: midi le dimanche 6 septembre Heure britannique: 17 h 00 le dimanche 6 septembre

Nous mettrons à jour cet article si la date décrite pour One Piece est modifiée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Hey @ ochimusha108 y a-t-il un morceau la semaine prochaine ou pas? Parce que les premiers rapports disaient qu’il y aurait une pause, mais dans la sortie officielle, il était dit que le prochain chapitre tomberait la semaine prochaine, donc je suis assez confus. – Alan Grynbal (@alangrynbal) 24 août 2020

Chapitre 989 spoilers…

Au moment de la rédaction de cet article, aucun spoilers n’a commencé à apparaître en ligne et ne le fera probablement pas avant une semaine environ.

Cependant, de nombreux lecteurs pensent que le prochain chapitre se concentrera sur la tension croissante entre Jack et les Minks.

Nous vous apporterons des mises à jour dès que des spoilers commenceront à fuir en ligne, mais comme toujours, il est préférable d’attendre la sortie du chapitre.

Dans d’autres nouvelles, Convention nationale républicaine: à quelle heure le président Trump prononcera-t-il un discours?