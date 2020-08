À l’occasion du 19e anniversaire de sa mort, la succession d’Aaliyah a annoncé que sa musique serait enfin disponible sur les plateformes de streaming.

La star du R&B est décédée dans un accident d’avion en 2001 à seulement 22 ans. Aujourd’hui, une grande partie de son catalogue, qui a été géré par son oncle Barry Hankerson, le fondateur de Blackground Records, n’a pas encore paru sur les services de streaming.

«À nos fidèles fans: Nous sommes ravis d’annoncer que la communication a commencé entre le domaine et plusieurs maisons de disques sur le statut du catalogue musical d’Aaliyah, ainsi que sa disponibilité sur les plateformes de streaming dans un proche avenir. Merci pour votre amour et votre soutien continus. Plus de mises à jour à venir! » Le domaine partagé.

Selon un rapport de 2016 de Complex, alors que Hankerson pleurait la perte de sa nièce, Blackground Records a implosé, emportant son catalogue avec lui.

“Le chagrin s’est transformé en découragement; le découragement s’est transformé en inertie”, a rapporté Complex. “Inexplicablement, Blackground a cessé de sortir de la musique et les artistes ont cessé d’être payés.”

Blackground, qui a également accueilli la musique de Timbaland, Toni Braxton et JoJo, n’a pas sorti d’album depuis 2013 et a été impliqué dans des poursuites similaires au cours des dernières années.

Pour compliquer les choses, chacun de ses albums a été distribué par un label différent. Age Ain’t Nothin ‘But a Number is under Jive, One in a Million a été distribué par Atlantic et l’album éponyme de 2001 de Virgin, appartient maintenant à Universal. Le seul album qui a été disponible sur les services de streaming est le premier album d’Aaliyah, Age Ain’t Nothing but a Number, qui a été produit par Hankerson aux côtés du chanteur et auteur-compositeur assiégé R. Kelly. A aussi ses EPs, The Thing I Like, (At Your Best) You Are Love, Age Ain’t Nothing But a Number, Down with the Clique et Back & Forth.

Les fans attendent avec impatience que tous les succès d’Aailyah rejoignent les services de streaming: